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Bu haber 19 Eylül 2019 17:30:16 Tarihinde eklenmiştir.

Halfeti'de Neler Oluyor? İddialar Çok Ciddi!

​Halfeti’de faaliyet gösteren Fırat Yüzer Restoran ve Kasr-ı Canan isimli duba restoran ve otelin belediye tarafından kapatılmaya çalışıldığı iddia edildi. Restoran ve otel sahibi Recep Akyol: “Önce elektrik ve suyumuzu sonra da ruhsatımızı iptal ettiler” diyerek devletin gücünü kullanan yöneticilere ateş püskürdü.

Halfeti'de Neler Oluyor? İddialar Çok Ciddi!

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde faaliyet gösteren gösteren Fırat Yüzer Restoran ve Kasr-ı Canan isimli duba restoran ve otel’in belediye tarafından kapatılacağı iddia edildi. İddia sahibi, restoran ve otelin de sahibi olan Recep Akyol oldu. Akyol, daha önce duba restoranı Gaziantep Yavuzeli’ne attıklarını söyleyerek, şimdi de belediye ve devletin gücünü kendilerinde hisseden şahısların ekmek teknelerine engel koyacaklarını ifade etti.




 

8 Odalı Oteli Hile İle Alacaklarını Zannediyorlar 

Akyol konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
“Fırat Yüzer Restoran ve Kasr-ı Canan AŞ geçen yıl Nihat Çiftçi’nin Yardımı Can Hallaç’ın İşbirliği ile duba Restoranımızı Gaziantep Yavuzeli’ne attılar. Şimdi de belediye işbirliği ile 8 odalı oteli ortağımdan her türlü hile ve sahte evrakla alacaklarını zannediyorlar. Otelin suyunu, elektriğini son olarak da ruhsatını iptal ettirerek bizi zatı rapt dışarı atacaklar.”



 

Aklı Kısa Saçı Uzun ilçe Başkanının Yardımı ile Yapabilirler

Recep Akyol, Saçı uzun aklı kısa diye hitap ettiği Halfeti Ak Parti İlçe Başkanı Av. Canan Onur Seyyar’ın da yardımları ile istediklerini gerçekleştirebilirler diyerek açıklamalarının devamında;
“Olabilir mi? Olabilir! İlçe başkanları uzun saçlı aklı kısa hanımcığın yardımı ile yapabilirler. Çünkü devletin kuvvet ve kudreti ile devletin kolluk kuvvetleri yargısı mülki amirini para gücü ile hal edeceklermiş. Eee hadi hayırlısı ile…” ifadelerine yer verdi.






                                 (Recep Akyol)                                           ( Halfeti Ak Parti ilçe Başkanı Av. Canan Onur Seyyar)

İşte Recep Akyol'un sosyal medya hesabından yayınladığı o yazı;






Editör: Bahar Yüksel
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Halfeti'de Neler Oluyor? İddialar Çok Ciddi!
Halfeti'de Neler Oluyor? İddialar Çok Ciddi!
​Halfeti’de faaliyet gösteren Fırat Yüzer Restoran ve Kasr-ı Canan isimli duba restoran ve otelin belediye tarafından kapatılmaya çalışıldığı iddia edildi. Restoran ve otel sahibi Recep Akyol: “Önce elektrik ve suyumuzu sonra da ruhsatımızı iptal ettiler” diyerek devletin gücünü kullanan yöneticilere ateş püskürdü.
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