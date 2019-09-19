​Şanlıurfa'da Çocuğu Ateşler İçinde Yanan Anne: Burada Herkes Uyuyor

Bu Hastanede Herkes Uyuyor

Hastane Yetkililerinden Açıklama Gelecek Mi?

Şanlıurfa’da bir vatandaş, çocuğunun yüksek ateş ve kusma şikâyetleriyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine gitti. Burada çocuklarının tedavisi için gerekli özenin gösterilmediğini dile getiren vatandaş: “Çocuğuma iğne yapıp serumu elime tutuşturup ilgilenmediler ifadelerine yer verdi.Hastanenin pislik içinde olduğunu, hemşirelerin uykulu olduğunu dile getiren vatandaş, yaşadığı sorunu şu kelimelerle dile getirdi;"Eyyübüye Çocuk Acile geldik. Gece ateşli ve kusmalı olan çocuğuma hemşire sadece bir iğne yaptı. Serumu elime verip “Gidip yer bul yatır çocuğu” dedi. Bulduğumuz boş bir sedyenin üstüne bir örtü bile verilmedi. Hastanede örtü çarşaf yokmuş. Üşüme durumunda olan çocuğuma evden örtü alıp getirdik. Herkes uyuyor. Röntgenci bulmak için acilde yarım saat gezdik. Uykudan kalkıp geldi. Acil hemşireleri çocuğu yatırmadı. Yerine ellerinde telefonla oynadılar biz kendi kendimize yer arayıp bulup yattık. Yazık buraya gelen insanlara. Burası çocuk acil! Pislik içinde!”Şikeyetini dile getiren vatandaşa sosyal medyadan öneriler de geldi. Kimi vatandaşlar yapılan şikayete katıldı ve benzeri şeyleri kendilerinin de yaşadığını dile getirdi. Birçok insan da durumu Sağlık Bakanlığı’na bildirmesi gerektiğini ifade etti. Konu ile ilgili Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri herhangi bir açıklamada bulunmadı.Editör: Bahar Yüksel