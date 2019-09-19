​Ünlü İslamcı Buyurdu: Kadının 90 Kilometreden Fazla Araba Kullanması Haramdır

Yıldız’ın Daha Önceki Açıklamaları da Olay Yaratmıştı

Nurettin Yıldız, kadınların araba sürmesinin "ahlaki sıkıntı" yaratabileceğini öne sürerek, kadınların "yanlarında mahremleri olmadan" 90 kilometreden fazla araba kullanmalarının haram olduğunu savundu.Tuhaf fetvalarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız, daha önce de “Yatak yorgan battaniye cinsel dürtüleri rahatsız eden yapıda olmamalı", "Asansörde halvet olur”,"dayak yiyen kadın şükretsin" "6 yaşındaki çocukla evlenilebilir" gibi açıklamalarıyla tartışma yaratmıştı.Editör: Bahar Yüksel