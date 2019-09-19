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Bu haber 19 Eylül 2019 14:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Ünlü İslamcı Buyurdu: Kadının 90 Kilometreden Fazla Araba Kullanması Haramdır

İlahiyatçı Nurettin Yıldız, "kadınların da araba kullanabileceğini", ancak bunun sınırının "90 kilometre" olduğunu söyledi. 90 KM aşan araba kullanımı kadınlar için haramdır denildi

​Ünlü İslamcı Buyurdu: Kadının 90 Kilometreden Fazla Araba Kullanması Haramdır

Nurettin Yıldız, kadınların araba sürmesinin "ahlaki sıkıntı" yaratabileceğini öne sürerek, kadınların "yanlarında mahremleri olmadan" 90 kilometreden fazla araba kullanmalarının haram olduğunu savundu.


 

Yıldız’ın Daha Önceki Açıklamaları da Olay Yaratmıştı

Tuhaf fetvalarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız, daha önce de “Yatak yorgan battaniye cinsel dürtüleri rahatsız eden yapıda olmamalı", "Asansörde halvet olur”,"dayak yiyen kadın şükretsin" "6 yaşındaki çocukla evlenilebilir" gibi açıklamalarıyla tartışma yaratmıştı.




Editör: Bahar Yüksel
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Güncel
​Ünlü İslamcı Buyurdu: Kadının 90 Kilometreden Fazla Araba Kullanması Haramdır
​Ünlü İslamcı Buyurdu: Kadının 90 Kilometreden Fazla Araba Kullanması Haramdır
İlahiyatçı Nurettin Yıldız, "kadınların da araba kullanabileceğini", ancak bunun sınırının "90 kilometre" olduğunu söyledi. 90 KM aşan araba kullanımı kadınlar için haramdır denildi
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