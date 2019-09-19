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Bu haber 19 Eylül 2019 17:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Koca Dehşeti! Karısının Üzerine Kurşun Yağdırdı

Karı koca arasında çıkan tartışma silahlı yaralanma ile sona erdi. Yakınlarının evine gitmek isteyen eşi ile tartışan koca, oğlu ile tartıştıktan sonra eşini sokak ortasında fiziksel şiddet uygulayıp daha sonra kurşun yağmuruna tuttu. Gözü dönmüş koca daha sonra gözaltına alındı.

​Koca Dehşeti! Karısının Üzerine Kurşun Yağdırdı

Akıllara durgunluk getiren olay gece saat 00.30 sıralarında İstanbul’un Eyüp İlçesi Güzeltepe Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında sorun olan Nazlı ve Ahmet İ. isimli çift, evinde tartışmaya başladı. Daha sonra yakınlarının evine gitmek için evinden ayrılan Nazlı İ. ile eşi arasındaki tartışma sokakta da devam etti.



 

Annesine Yumruk Attı Diye Babasını Dövdü

Eşi ile birlikte evden tartışarak çıkan Ahmet İ. sokakta tartışmaya devam etti. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada koca Ahmet İ. attığı yumruk ile eşinin gözünü morarttı. Bunun üzerine oğlu, annesine yumruk atan babası ile kavga etmeye başladı. Oğlu ile tartışan baba Ahmet İ., yanında bulundurduğu silah ile eşini kurşun yağmuruna tuttu.



 

Silahlı Saldırgan Yakalandı

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Eşini silahla yaralayan koca ise yakalanarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan koca ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.


Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Koca Dehşeti! Karısının Üzerine Kurşun Yağdırdı
​Koca Dehşeti! Karısının Üzerine Kurşun Yağdırdı
Karı koca arasında çıkan tartışma silahlı yaralanma ile sona erdi. Yakınlarının evine gitmek isteyen eşi ile tartışan koca, oğlu ile tartıştıktan sonra eşini sokak ortasında fiziksel şiddet uygulayıp daha sonra kurşun yağmuruna tuttu. Gözü dönmüş koca daha sonra gözaltına alındı.
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