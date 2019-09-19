​Amca Oğlunu Fidye İçin Kaçırdı, Ailesinden 1 Milyon TL İstedi

Rehin aldılar, eziyet ettiler, 1 milyon TL fidye istediler

Bölgede İHA'larla arama yapıldı

Bir tokat yüzünden adam kaçırdı

Veysi E.'nin kaçırılma anı güvenlik kamerasında

Olay, 5 Eylül Perşembe günü saat 21.40 sıralarında Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhit olduğu öğrenilen Veysi E. (47), market alışverişi yapıp evinin önüne geldiği esnada kendisine yaklaşan emniyet aracı süsü verilmiş bir otomobilden inen şahıslarca durduruldu. Araçtaki şahıslar kendilerini Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olarak tanıtıp Veysi E.'ye aranmasının bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine Veysi E. böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söylese de karşısındaki şahısların polis olduğunu düşünerek, karşı koymadı ve kendi aracını evinin önüne bıraktıktan sonra sahte ekip aracına bindi.Kendisini Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götüreceğini söyleyen şahıslar bir süre sonra TEM otoyoluna bağlanıp Hasdal istikametine doğru ilerlemeye başlayınca Veysi E. durumu fark edip şahıslara karşı koymak istedi. Bunun üzerine Veysi E. şahıslarca darp edildi ve başına çuval geçirildi. Şüpheliler daha sonra, Veysi E.'yi Eyüpsultan'da bulunan Işıklar köyüne götürerek üzerindeki 5 bin TL ile 15 bin TL değerindeki cep telefonunu gasp etti.Elleri kelepçelenen Veysi E., sabah olmasıyla birlikte Bayrampaşa'da bulunan ve Emine Y.'ye ait olduğu öğrenilen bir adrese götürüldü. Burada kendisine gözcülük etmesi için İzmir'den Teoman Ö. isimli yeni bir şahıs getirildi. Veysi E., rehin tutulduğu kişilerce 3 gün boyunca şiddete maruz kaldı. Şahıslar Veysi E'nin ailesi ile irtibata geçerek, 1 milyon TL fidye istedi. Veysi E.'nin kaçırıldığı akşam kayıp ihbarında bulunan ailesi ekiplerin çalışmaları sürerken şahısın rehin alındığını öğrenince bir ihbarda daha bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine Bağlı Ekipler harekete geçti ve Veysi E.'yi kurtarmak için çalışma başlattı.Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, Veysi E.'nin kaçırıldığı yerde, çevresinde ve kaçış güzergahı üzerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, şahısların eşkallerini ve araç bilgilerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonuna Veysi E.'nin tutulduğu adresi öğrenen ekipler, bölgede 2 gün boyunca İHA (İnsansız hava aracı) destekli çalışma yapıldı. Bölgede yapılan çalışmalar sürerken şahısların Veysi E.'yi Bayrampaşa'da bulunan başka bir adrese götürdükleri tespit edildi. Bunun üzerine polis, 11 Eylül Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Emine Y. ile Teoman Ö. yakalanırken rehin alınan müteahhit Veysi E. de kurtarıldı.Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar Emine Y. ve Teoman Ö.'nün ifadeleri ve ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, olayın planlayıcısı olduğu öğrenilen Halil E. ile birlikte Halef D., Resul E. ve N.Ş. de yakalandı. Şüpheliler hakkında örgütlü suçtan işlem yapılacağı belirtildi. Halil E.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve rehin alınan Veysi E. ile amca çocukları olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra diğer şüpheli Halef D.'nin de Veysi E. ile uzaktan akraba olduğu, olayın planlanmasından sonra kayınçosu Teoman Ö.'yü İzmir'den İstanbul'a getirerek örgüte dahil ettiği, bir diğer şüpheli Resul E.'nin ise bu kişinin iş ortağı olduğu öğrenildi.İddiaya göre, cezaevinden yeni çıkan Halil E. ile müteahit Veysi E. arasında bir süre önce bir tartışma yaşanmış, Veysi E., Halil E.'ye tokat atmış, maddi sıkıntı içerisinde olan Halil E. de Veysi E.'yi bu sebeple kaçırarak fidye almak istemiş. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Veysi E.'yi kaçırarak fidye almak isteyen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların polis aracı süsü verdikleri bir otomobille Veysi E.'nin yanına geldikleri, bir süre sonra bir şahısın Veysi E.'nin aracına bindiği ve Veysi E. ile birlikte aracını evinin önüne bıraktığı, daha sonra Veysi E.'nin ekip aracı süsü verilen otomobile bindirilerek kaçırıldığı görüldü.Editör: Bahar Yüksel