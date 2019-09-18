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Bu haber 18 Eylül 2019 23:53:40 Tarihinde eklenmiştir.

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Şanlıurfa’da Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz‘la Birlikte MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz’un Konuğuydu

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Şanlıurfa’da Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz‘la Birlikte MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz’un Konuğuydu

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Şanlıurfa’da Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz‘la Birlikte MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz’un Konuğuydu

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Şanlıurfa’da Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz‘la Birlikte MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz’un Konuğuydu




1963 yılında Ulus gazetesinde köşe yazarlığına başlayan, Akşam, Tercüman, Meydan, Milliyet ve Sabah gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürmüş ve halen Sabah gazetesinde yazmaya devam eden usta gazeteci yazar Yavuz Donat Şanlıurfa’da MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz’un konuğuydu.


Usta gazeteci yazar Yavuz Donat’la birlikte Harran’ın genç  Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz da Milletvekili İbrahim özyavuz’on konuğuydu.




 

Yavuz Donat Beyin Kıymetli Ziyaretinden Dolayı Kendisine Teşekkür Ederim

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz;  bu nazik ve anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:


 “Sabah gazetesinin değerli Gazeteci ve yazarı Yavuz Donat’ı Şanlıurfa’da, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz‘la birlikte ağırladık. Yavuz Donat beyin kıymetli ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Var olsun.” dedi.



Editör: Ahmet Şen



 
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Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Şanlıurfa’da Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz‘la Birlikte MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz’un Konuğuydu
Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Şanlıurfa’da Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz‘la Birlikte MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz’un Konuğuydu
Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Şanlıurfa’da Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz‘la Birlikte MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz’un Konuğuydu
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