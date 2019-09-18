Ceylanpınar’da Engelsiz Ceylanlara İranlı Transferi

Engelsiz Ceylanlar, Yalnızca Bu İlçenin Veya Bir Kurumun Takımı Değil Bütün Bölgenin Profesyonel Bir Kulübüdür

Ceylanpınar’da Engelsiz Ceylanlara İranlı TransferiCeylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde sportif faaliyetlerini sürdüren Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, yeni sezon öncesi 2 İranlı oyuncuyu renklerine bağladı.Ceylanpınar Belediyesi, 27 yaşındaki İran Milli Takımının vazgeçilmez ismi Mohammed Nezhad’ı ve 36 yaşındaki İran Milli Takımının eski tecrübeli isimi İsmail Fazeli Soltanabad’ı renklerine bağlayarak gücüne güç kattı.Konuyla ilgili açıklama yapan Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adnan Yıldız, yeni sezonda güçlü rakipler ile karşılaşacaklarını belirterek, "Süper Lig'de en iyiler ile karşı karşıya geleceğiz. Biz de Süper Lig'de en iyi olmak için gayret edeceğiz. Bu kapsamda 2 İranlı oyuncu transfer etti. Böylece baskı, atak ve sayı bulma kabiliyetimizi güçlendirmiş olduk." dedi.Takım olarak ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamalarına rağmen gerek kulüp yönetimi ve gerekse takım teknik heyetinin gayretleri ile 2 transfer gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Engelsiz ceylanlar, yalnızca bu ilçenin veya bir kurumun takımı değil bütün bölgenin profesyonel bir kulübüdür. Onların başarısı tüm bölgenin başarısıdır. Bu bağlamda kulübümüze hep birlikte destek olmamız gerek. Fiziki engellerin aşılabileceğini bizlere gösteren kulübümüz, Süper Lig karşılaşmalarında da büyük bir başarı sağlayacaklarından şüphem yok. Süper lig’de mücadele edecek olan engelsiz ceylanlarımıza başarılar diler, keyifli ve kaliteli bir sezon yaşanmasını temenni ederim." diye konuştu.Editör: Ahmet Şen