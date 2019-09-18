Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan Yeni Bir Proje Daha









Göreve geldiği günden itibaren, Harran’da değişim sözü veren Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz İlçede projelerini bir bir hayata geçiriyor.



Harran Belediyesi, İlçe genelinde vatandaşların yaşam alanı olan parklarda görsel şölenler oluşturmak amacıyla bir yandan peyzaj çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.



5 ay gibi kısa bir süre içerisinde Harran ilçe ’sine önemli projeler kazandıran Başkan Özyavuz, İlçenin çehresini değiştirecek önemli bir projeye daha imza atarak, Kale eteği ve sur önünü de kapsayan park çalışmasını hayata geçiriyor.

Örnek Bir İlçe Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor

Sur Önü çevre ve peyzaj çalışmasında 3.500 m² alana çim, 300 adet akasya ağacı, süs havuzları, kamelyalar ve çeşitli çiçekler yer alacaktır.



Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı açıklamada; “Biz ‘kentleşme’ derken; yeşil ve doğa ile iç içe, insanları mutlu eden, huzur kaynağı ayrıntılara büyük önem veriyoruz. İmar planlarında, yeşil alanlara ve parklara öncelikli olarak yer ayırıyoruz. Şehirleşirken yapılan hataları görüyor, Tarihi Harran’ımız için daha titiz davranıyoruz. Kentleşme sürecinde yeşili, tarihi ve doğayı korumayı, parklar yapmayı olmazsa olmazlarımız arasına koyduk. Bu nedenle yeni dönemde ilçemizin dört bir yanında yeşil alanlar ve parklar yapmaya devam edeceğiz.



Harran’a kazandıracağımız kale eteği ve sur önü parkımızda en önemli projelerimizden bir tanesidir. Harran, herkesin yaşamaktan keyif alacağı, örnek bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” diye konuştu.

Editör: Ahmet Şen