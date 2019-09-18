Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 18 Eylül 2019 17:51:43 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan Yeni Bir Proje Daha

Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan Yeni Bir Proje Daha

Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan Yeni Bir Proje Daha

Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan Yeni Bir Proje Daha



 
 
Göreve geldiği günden itibaren, Harran’da değişim sözü veren Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz İlçede projelerini bir bir hayata geçiriyor.
 
Harran Belediyesi, İlçe genelinde vatandaşların yaşam alanı olan parklarda görsel şölenler oluşturmak amacıyla bir yandan peyzaj çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.
 
5 ay gibi kısa bir süre içerisinde Harran ilçe ’sine önemli projeler kazandıran Başkan Özyavuz, İlçenin çehresini değiştirecek önemli bir projeye daha imza atarak, Kale eteği ve sur önünü de kapsayan park çalışmasını hayata geçiriyor.
 
 
 
 
 

Örnek Bir İlçe Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor 

Sur Önü çevre ve peyzaj çalışmasında 3.500 m² alana çim, 300 adet akasya ağacı, süs havuzları, kamelyalar ve çeşitli çiçekler yer alacaktır.  
 
Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı açıklamada; “Biz ‘kentleşme’ derken; yeşil ve doğa ile iç içe, insanları mutlu eden, huzur kaynağı ayrıntılara büyük önem veriyoruz. İmar planlarında, yeşil alanlara ve parklara öncelikli olarak yer ayırıyoruz. Şehirleşirken yapılan hataları görüyor, Tarihi Harran’ımız için daha titiz davranıyoruz. Kentleşme sürecinde yeşili, tarihi ve doğayı korumayı, parklar yapmayı olmazsa olmazlarımız arasına koyduk. Bu nedenle yeni dönemde ilçemizin dört bir yanında yeşil alanlar ve parklar yapmaya devam edeceğiz.
 
Harran’a kazandıracağımız kale eteği ve sur önü parkımızda en önemli projelerimizden bir tanesidir. Harran, herkesin yaşamaktan keyif alacağı, örnek bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” diye konuştu.
 
Editör: Ahmet Şen
 
 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan Yeni Bir Proje Daha
Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan Yeni Bir Proje Daha
Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan Yeni Bir Proje Daha
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yolcu ve Balıkçı Tekneleri Denetlendi
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yolcu ve Balıkçı Tekneleri Denetlendi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk ve Birecik Baraj gölü üzerindeki yolcu ve balıkçı teknelerinde denetimler gerçekleştirdi.
Şanlıurfa’da ‘Tek Ses İki Hareket’ Projesi
Şanlıurfa’da ‘Tek Ses İki Hareket’ Projesi
Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ile “Kültürlü Gençlik Huzurlu Gelecek” Sloganıyla “Tek Ses İki Hareket” adlı proje hayata geçiriliyor.
25 Sulama Birliğinin Dicle Elektrik’e Olan Borcu Yarım Milyar Liraya Yaklaştı
25 Sulama Birliğinin Dicle Elektrik’e Olan Borcu Yarım Milyar Liraya Yaklaştı
Elektrik Şirketi Borçlu Birliklere Elektrik Verilmeyeceğini Duyurdu
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde Tonlarca Pamuk Alev Alarak Yandı
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde Tonlarca Pamuk Alev Alarak Yandı
Çiftçi Abdurrahman Ok, pamuk tarlasını icara olarak tutuğunu ve 8 ton pamuğun yandığını belirterek yetkililerden yardım istedi.
Engelli Sorunları Yerel Yönetime Sunulacak
Engelli Sorunları Yerel Yönetime Sunulacak
Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Engelli Sivil Toplum Ağı üyeleri ve engelli vatandaşlar düzenlenen programda bir araya geldi.
MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş: İstifa Ettik Diyenlerin MHP İle Alakası Yoktur
MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş: İstifa Ettik Diyenlerin MHP İle Alakası Yoktur
Yerel basında yeralan “MHP’den istifa edip başka bir partiye katıldılar” haberleri ile ilgili MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş yaptığı açıklamada, adı geçen şahısların MHP ile hiç bir ilgi alakası bulunmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Sırtı Yere Gelmeyen Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp Bizi Yine Gururlandırdı
Sırtı Yere Gelmeyen Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp Bizi Yine Gururlandırdı
Dünya Şampiyonu Ünvanını Dördüncü Kez Alan Güreşçimizi Tebrik Ediyoruz
Karakoyun Köprülü Kavşağı Projedeki Gibi mi Tamamlanacak?
Karakoyun Köprülü Kavşağı Projedeki Gibi mi Tamamlanacak?
Projedeki gibi tamamlanacak olan Karakoyun Köprülü Kavşağı ve Viyadüğü inşaatında ilk olarak Şanlıurfa-Gaziantep Karayolunda her iki şeritteki çalışmaları hızlandırılarak yol trafiğe açıldı
Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Tarafından Bu Yıl 35’incisi Düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda Gerçekleştirildi
Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Tarafından Bu Yıl 35’incisi Düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda Gerçekleştirildi
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından bu yıl 35’incisi düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda gerçekleştirildi.
Taksisinde Unutulan 87 Bin Lirayı Sahibine İade Etti
Taksisinde Unutulan 87 Bin Lirayı Sahibine İade Etti
Bir taksi şoförü, müşterisinin torpido gözünde unuttuğu 87 bin lirayı sahibine teslim etti. Taksicinin bu hareketi büyük bir takdir topladı.
Şanlıurfalı Çiftçilere Müjde / Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar Şanlıurfa’ya Geliyor
Şanlıurfalı Çiftçilere Müjde / Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar Şanlıurfa’ya Geliyor
19 Eylül 2019 Perşembe günü Şanlıurfa’da başlayacak olan pamuk hasadına katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelecek olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği ( TZOB ) genel başkanı Şemsi Bayraktar pamuk hasadına start verdikten sonra çiftçilere hitap edecektir.
'FETÖ'cülerle Aynı Maklubeye Kaşık Sallayanlar Bugün Çıkıp da FETÖ Mücadelesi Dersi Vermeye Kalkışmasınlar'
'FETÖ'cülerle Aynı Maklubeye Kaşık Sallayanlar Bugün Çıkıp da FETÖ Mücadelesi Dersi Vermeye Kalkışmasınlar'
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yolcu ve Balıkçı Tekneleri Denetlendi
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yolcu ve Balıkçı Tekneleri Denetlendi
Fırat’ın Doğusu Temizlenecek
Fırat’ın Doğusu Temizlenecek
'İki Hafta İçinde Buradan Bir Sonuç Çıkmazsa Kendi Hareket Planlarımızı Devreye Sokacağız'
'İki Hafta İçinde Buradan Bir Sonuç Çıkmazsa Kendi Hareket Planlarımızı Devreye Sokacağız'
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:40
Güneş
06:02
Öğle
12:26
İkindi
15:53
Akşam
18:38
Yatsı
19:53
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿