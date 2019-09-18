​HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Önünde Oturma Eylemi Yapan Ailelere Yenileri Katılıyor: Sayı 40'a Yükseldi

Anne Selma Han da HDP Diyarbakır İl Binası Önüne Gelerek Oturma Eylemine Katıldı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Önünde Oturma Eylemi Yapan Aile Sayısı 40'a YükseldiÇocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan aile sayısı, eylemin 16. gününde 40'a yükseldi.Annelerin çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.2015 yılında oğlu Onur Han'ın 24 yaşındayken PKK tarafından kaçırıldığını ileri süren anne Selma Han da HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı.Han, "Diyarbakır'a Muş’un Varto ilçesinden geldim ve oğlumun Türkiye’ye gelmesini istiyorum. Oğlum geçtiğimiz yıl aradığında Suriye’de olduğunu söyledi bana. Her nerede olur ise olsun gelsin teslim olsun" diye konuştu.İHA'nın haberine göre, oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 40'a yükseldi.Editör: Ahmet Şen