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Bu haber 18 Eylül 2019 20:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

CHP, Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimiyle İlgili Belgesel Çekti: Amacımız Hakikati Ortaya Koymak

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çubuk'taki asker cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimine ilişkin farklı görüntülerin yer aldığı 43 dakikalık bir belgesel hazırladıklarını söyledi.

CHP, Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimiyle İlgili Belgesel Çekti: Amacımız Hakikati Ortaya Koymak

CHP, Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimiyle İlgili Belgesel Çekti: Amacımız Hakikati Ortaya Koymak




CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çubuk'taki asker cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimine ilişkin farklı görüntülerin yer aldığı 43 dakikalık bir belgesel hazırladıklarını söyledi. Özkoç, Amacımız ülkemizde suçun ve suçlunun övüldüğü, adaletin yok edildiği bir süreçte hakikati ortaya koymak" dedi.


CHP'li Özkoç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 21 Nisan 2019 tarihinde Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu köyündeki cenazede CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na organize linç girişimi gerçekleştirildiğini belirtti.



 

 İngilizce ve Fransızca Çevirisini, Tüm Dünyadaki Muhataplarına Gönderiyoruz 

Aradan geçen 6 aylık sürede hâlâ bir iddianame hazırlanmadığını, açık eylem, kanıt, delil ve itiraflara rağmen tek bir tutuklu sanığın da bulunmadığını aktaran Özkoç, "Biz hazırladığımız linç girişimi raporu ve belgeselini, delil niteliğinde Savcılığa sunduk. Meclisteki tüm gruplara ve milletvekillerine gönderdik. Barolar, meslek örgütleri başta olmak üzere sivil toplum örgütlerine ulaştırıyoruz. İngilizce ve Fransızca çevirisini, tüm dünyadaki muhataplarına gönderiyoruz" dedi. 

Suçluların açık şekilde korunduğunu söyleyen Özkoç, şöyle devam etti:



 

Genel Başkanımızın Bulunduğu Evin Çatısına Çıkanları, Arka Kapıyı Kırmaya Çalışanları, Camları Taşlayanları Görecek, 'Evi Yakın, Kanını Akıtın' Çığlıklarını Duyacaksınız 

"Bunun da ötesinde suç ve suçlu yüceltilmeye çalışılmaktadır. 21 Nisan 2019 günü Çubuk'ta olay yerinde çekilmiş olan polis, jandarma kayıtları, partimizin ve basın mensuplarının çektiği görüntüler ve bölgedeki cep telefonu kayıtlarını, görüntü uzmanları ve adli bilir kişilerle inceledik. Farklı açılardan onlarca görüntü taradık. Elde ettiğimiz bulguları, kamuoyuyla paylaşıyoruz. 43 dakikalık bu belgesel çalışmasında şehidimizin cenazesinde teamüllere,  devlet yönergelerine uymayan düzeni, tek bir güvenlik koridorunun bulunmayışını, kalabalık içindeki grupları işaretlerle yönetenleri Genel Başkanımızı kimlerin, nasıl takip ettiğini, cenaze konvoyunda taşınan taşları, sopaları, demir çubukları göreceksiniz. Ayrıca, Genel Başkanımızın bulunduğu evin çatısına çıkanları, arka kapıyı kırmaya çalışanları, camları taşlayanları görecek, 'evi yakın, kanını akıtın' çığlıklarını duyacaksınız." 



Editör: Ahmet Şen
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CHP, Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimiyle İlgili Belgesel Çekti: Amacımız Hakikati Ortaya Koymak
CHP, Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimiyle İlgili Belgesel Çekti: Amacımız Hakikati Ortaya Koymak
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çubuk'taki asker cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimine ilişkin farklı görüntülerin yer aldığı 43 dakikalık bir belgesel hazırladıklarını söyledi.
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