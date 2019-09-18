Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 18 Eylül 2019 19:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Alman Güvenlik Birimleri: Bağdadi'nin Ses Kaydı Gerçek

Almanya'da güvenlik birimlerinin, IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydının gerçek olduğunu düşündükleri bildirildi. Nerede olduğu bilinmeyen Bağdadi, tutuklu IŞİD üyelerini kurtarma çağrısı yapıyor.

Alman Güvenlik Birimleri: Bağdadi'nin Ses Kaydı Gerçek

Alman Güvenlik Birimleri: Bağdadi'nin Ses Kaydı Gerçek


Almanya'da güvenlik birimlerinin, IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydının gerçek olduğunu düşündükleri bildirildi. Nerede olduğu bilinmeyen Bağdadi, tutuklu IŞİD üyelerini kurtarma çağrısı yapıyor.

Alman güvenlik birimleri, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydının gerçek olduğu görüşünde. IŞİD lideri, Nisan ayındaki video görüntülerinin paylaşılmasından bu yana bir ilk olan ses kaydında, örgüt üye ve sempatizanlarına çağrı yapıyor.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan güvenlik çevrelerine göre, Ağustos ortasından Eylül ayı ortasına kadar geçen süre zarfında kaydedildiği tahmin edilen ses kaydı, Bağdadi'ye ait.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Bağdadi, 30 dakikalık ses kaydında örgüt sempatizanlarına tutuklu bulunan IŞİD üyesi kadın ve erkekleri kurtarma çağrısı yapıyor. Örgüt lideri ses kaydında ayrıca IŞİD üyelerine yönelik soruşturma yürüten yetkililere ve yargılayan hakimlere yönelik de saldırılar düzenlenmesini istiyor.



 

'Tutuklu Işid Üyelerini Kurtarın' Mesajı

Bağdadi'nin ses kaydında, "Kardeşlerinizi kurtarmak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve tutuldukları yerlerin duvarlarını yıkın" ifadelerini kullanıyor.

Aralarında 4 bini kadın ve çocuk olmak üzere binlerce IŞİD üyesi ve 12 bin kadar da yabancı cihatçı, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin kamplarında tutuluyor. Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyuran Irak'ta ise yargılanan 500'e yakın IŞİD'linin bazıları hapis bazıları ise ölüm cezasına mahkum edildi. Irak'taki cezaevlerinde IŞİD ile bağlantılı olmakla suçlanan 20 bine yakın kişinin tutulduğu belirtiliyor.

IŞİD lideri son olarak beş yıl aradan sonra ilk kez geçen Nisan ayında video kaydı yayınlamıştı. Suriye ve Irak'ta büyük kayıplar veren ve ellerindeki toprakları kaybeden örgüt lideri buna rağmen halifelik için mücadeleyi sürdürme çağrısı yapmıştı.

Çok kez öldüğü duyurulan Bağdadi'nin nerede olduğu bilinmiyor. Yeni ses kaydı Pazartesi akşamı yayılan ve ABD'nin başına 25 milyon dolarlık ödül koyduğu Bağdadi, dünyanın en fazla aranan teröristleri arasında yer alıyor.


Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Önünde Oturma Eylemi Yapan Ailelere Yenileri Katılıyor: Sayı 40'a Yükseldi
​HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Önünde Oturma Eylemi Yapan Ailelere Yenileri Katılıyor: Sayı 40'a Yükseldi
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan aile sayısı, eylemin 16. gününde 40'a yükseldi.
Alman Güvenlik Birimleri: Bağdadi'nin Ses Kaydı Gerçek
Alman Güvenlik Birimleri: Bağdadi'nin Ses Kaydı Gerçek
Almanya'da güvenlik birimlerinin, IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydının gerçek olduğunu düşündükleri bildirildi. Nerede olduğu bilinmeyen Bağdadi, tutuklu IŞİD üyelerini kurtarma çağrısı yapıyor.
'FETÖ'cülerle Aynı Maklubeye Kaşık Sallayanlar Bugün Çıkıp da FETÖ Mücadelesi Dersi Vermeye Kalkışmasınlar'
'FETÖ'cülerle Aynı Maklubeye Kaşık Sallayanlar Bugün Çıkıp da FETÖ Mücadelesi Dersi Vermeye Kalkışmasınlar'
Adalet Bakanı Gül: "Terörle Mücadele İnsan Hakları Mücadelesidir"
Fırat’ın Doğusu Temizlenecek
Fırat’ın Doğusu Temizlenecek
'İki Hafta İçinde Buradan Bir Sonuç Çıkmazsa Kendi Hareket Planlarımızı Devreye Sokacağız'
'İki Hafta İçinde Buradan Bir Sonuç Çıkmazsa Kendi Hareket Planlarımızı Devreye Sokacağız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.
FETÖ Borsasının Kilit İsmi Duruşmada Ağlayarak Tahliyesini İstedi
FETÖ Borsasının Kilit İsmi Duruşmada Ağlayarak Tahliyesini İstedi
FETÖ sanığı iş adamlarından rüşvet alarak tahliye sözü verdiği iddia edilen çetenin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ağlayarak savunma yapan Eyüp Ensar Ç. tahliyesini istedi.
Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kilo Esrar Yakalandı
Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kilo Esrar Yakalandı
Bir şahsın evinde yapılan aramada, 10 kilo 335 gram esrar ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 500 lira ve 300 dolara el konuldu.
​Sokak Köpeklerini Kısırlaştırma Operasyonu
​Sokak Köpeklerini Kısırlaştırma Operasyonu
Toplanan sokak köpekleri, gerekli bakım, temizlik, aşı ve kısırlaştırma işlemi yapıldıktan geri bırakılıyor.
Tüm Birikimi Çalınan Çiftçi: Siverek Halkı ve Güvenlik Güçleri Sayesinde Hayvanlarımıza Kavuştuk
Tüm Birikimi Çalınan Çiftçi: Siverek Halkı ve Güvenlik Güçleri Sayesinde Hayvanlarımıza Kavuştuk
Çiftçilik yapan Ahmet Kuramaz'ın ahırından geçtiğimiz hafta çalınan büyükbaş hayvanlar Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulundu.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye Bir Avuç Tefeciye Teslim Edildi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye Bir Avuç Tefeciye Teslim Edildi
Denizli'de konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Savaş meydanında kazanılan zafer ekonomik zaferlerle taçlandırılmalı. Türkiye bir avuç tefeciye teslim edildi. Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu, borçlar artık yönetilemiyor" dedi.
Kulp Belediyesine Kayyum Atandı
Kulp Belediyesine Kayyum Atandı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu terör saldırıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı
Şanlıurfa’da Kaçakçılık Operasyonu
Şanlıurfa’da Kaçakçılık Operasyonu
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ile Haliliye ilçelerinde düzenlenen 'Türkiye Duman Uygulaması'nda 3 iş yerinde çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
CHP, Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimiyle İlgili Belgesel Çekti: Amacımız Hakikati Ortaya Koymak
CHP, Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimiyle İlgili Belgesel Çekti: Amacımız Hakikati Ortaya Koymak
Alman Güvenlik Birimleri: Bağdadi'nin Ses Kaydı Gerçek
Alman Güvenlik Birimleri: Bağdadi'nin Ses Kaydı Gerçek
'FETÖ'cülerle Aynı Maklubeye Kaşık Sallayanlar Bugün Çıkıp da FETÖ Mücadelesi Dersi Vermeye Kalkışmasınlar'
'FETÖ'cülerle Aynı Maklubeye Kaşık Sallayanlar Bugün Çıkıp da FETÖ Mücadelesi Dersi Vermeye Kalkışmasınlar'
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yolcu ve Balıkçı Tekneleri Denetlendi
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yolcu ve Balıkçı Tekneleri Denetlendi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:40
Güneş
06:02
Öğle
12:26
İkindi
15:53
Akşam
18:38
Yatsı
19:53
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿