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Bu haber 18 Eylül 2019 17:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Fırat’ın Doğusu Temizlenecek

Fırat’ın Doğusu Temizlenecek

Türkiye, Rusya, İran, Suriye: Fırat’ın Doğusu Temizlenecek



Ankara’da düzenlenen Suriye zirvesinde Fırat’ın doğusunun terör gruplarından temizlenmesi konusunda net mesajlar verildi. Suriye de zirve öncesi Birleşmiş Milletler’e gönderdiği mektupta PKK/PYD’yi bitireceklerini ilan etmişti.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katıldığı Çankaya Köşkü’ndeki ‘Suriye zirvesi’ beklenenin de üstünde başarılı geçti. Fırat’ın doğusu, İdlib ve Anayasa konusunun ele alındığı toplantıdan önemli kararlar çıktı. Zirve sonrasında düzenlenen basın toplantısında liderler, Fırat’ın doğusu konusundaki görüşlerini de açıkladılar.


 

CB Erdoğan: Harekat Planını İki Dostumuza Bildirdim

Zirve kapsamında Fırat’ın doğusundaki durumu da istişare ettiklerini aktaran Erdoğan, “Bu mesele hem Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü hem de Türkiye’nin milli güvenliği bakımından kritik önem taşıyor. Halihazırda Suriye topraklarının dörtte birinden fazlası bölücü terör örgütünün işgali altında bulunuyor. Örgüt burada çocuk asker kullanmaktan halkı zorla silah altına almaya, etnik temizlik faaliyetinden insanların mallarını gaspetmeye kadar her türlü zulmü işliyor. Çobanbey’de hastaneye düzenlenen saldırı da bunun en son örneğidir” dedi.

Gelinen noktada Suriye’de IŞİD tehdidinin artık ortadan kalktığını kaydeden Erdoğan, “Suriye’nin istikbali için en büyük tehdit kaynağı PKK ve onun uzantısı olan YPG/PYD’dir. Bu ülkedeki PKK, PYD varlığı devam ettikçe ne Suriye ne de bölgemiz huzura kavuşabilir. Sayın Ruhani ve Sayın Putin’i, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi konusunda gelinen aşama hakkında bilgilendirdim. Suriye sınırımız boyunca bir terör oluşumuna rıza göstermeyeceğimizi kendilerine ifade ettim. Nihai hedefimiz ülkenin bölünmesini engellemektir. Bunun için şayet Amerika ile iki hafta içinde arzu ettiğimiz sonuca ulaşamazsak, kendi harekat planımızı uygulamaya başlayacağımızı her iki dostumuza da anlattım” diye konuştu.

 

Putin: Abd Bölgede Gayrımeşru

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Fırat’ın doğusu ile ilgili olarak sorulan soruya özetle şu yanıtı verdi:
“ABD güçleri Suriye’de gayrımeşru bir şekilde bulunmaktadır. ABD Başkanı Donald Trump’un oradan çıkılmasına yönelik aldığı kararın tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Türkiye dahil olmak üzere bölgede bütün devletler kendi milli güvenliğini koruma hakkına sahiptir. Hepimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Güvenliğin sağlanması ve terörle mücadele ile ilgili sorunlar çözüldüğü zaman, Suriye’nin toprak bütünlüğü tamamen sağlanacaktır. Bu, bütün yabancı askeri birliklerin Suriye’den çekilmesi için de geçerlidir. Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrarın sağlanması bölgenin Suriye Hükümeti’nin kontrolüne geçmesi ile mümkün olacaktır.”


 

Ruhani: Abd Teröristleri Koruyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin Suriye’de teröristleri desteklediğini ve Suriye’yi bölmeye çalıştığını vurguladı. Ruhani özetle, “Fırat’ın doğusu ABD’nin hakimiyetinde ve burada da teröristler bulunmaktadır. ABD’nin Suriye’de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir. Fırat’ın doğusu teröristlerden temizlenmeli ve Suriye yönetiminin denetimine geçmelidir” ifadelerini kullandı.


 

Suriye: Fırat’ın Doğusunu Alacağız

Ankara’daki üçlü zirve öncesinde Suriye yönetimi Fırat’ın doğusunu hedef aldı. Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın BM Genel Sekreteri’ne yolladığı mektupta PKK/PYD “ABD ve İsrail’in hizmetinde ayrılıkçı terör örgütü” olarak nitelenirken, PKK/PYD’nin hakim olduğu SDG’nin sivillere yönelik işkence, kaçırma ve öldürme eylemleri düzenlediği kaydedildi. Mektupta, SDG’nin ABD ve İsrail’in stratejileri doğrultusunda teröristlerin sürdürdüğü eylemleri uzatmak amacıyla gençleri yasadışı bir şekilde istihdam ettikleri belirtildi. Şam yönetiminin, dost ve müttefik ülkelerle birlikte, ayrılıkçı terörist SDG militanları tarafından kontrol edilen bölgeler dahil olmak üzere Suriye’nin her karış toprağını terörizmden arındırmak ve özgürleştirmekte kararlı olduğu vurgulandı.


 

İdlib Teröristlerden Temizlenecek

Görüşmede İdlib konusu da gündemdeydi. Erdoğan Soçi Mutabakatı’nın tam manasıyla hayata geçirilmesini isterken, sivil halkın ve garantör ülkelerin sahadaki askeri personelinin güvenliği için somut önlemler alınmasını istedi.
Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumun endişe verici olduğunu vurgulayan Putin de “Bu bölge neredeyse tam olarak El Kaide bağlantılı grupların kontrolünde. Buna sessiz kalamayız. Erdoğan ve Ruhani ile İdlib’de gerginliğin azaltılması için adımlar atılması konusunda mutabık kaldık. Terörün bitmesi için Suriye Ordusu’na kısıtlı destek vereceğiz” dedi. Ruhani ise Astana Süreci’ni oluşturan ülkelerin İdlib’in teröristlerden temizlenmesi için Suriye yönetimine destek vermesini istedi.


 

Anayasa Komitesi Hazır

Zirvede Anayasa Komitesi de görüşüldü. Erdoğan, Anayasa Komitesi’nin üyeleri ve usul kurullarının belirlenmesinde yapıcı ve esnek bir tutum sergilediklerini kaydederken, Rus lider Putin şu bilgileri verdi: “Diplomatlarımız titiz çalışma sonucunda listeyi (Anayasa Komitesi) oluşturdular ve usul çalışmaları yaptılar.

Liste onaylanmıştır. Erdoğan ve Ruhani komitenin oluşmasına muazzam katkı sağladı. Artık bu konuda Cenevre’de hızlıca çalışmalar başlamalıdır. Her türlü desteği vermeye hazırız.”



Editör: Ahmet Şen

 
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