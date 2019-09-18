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Bu haber 18 Eylül 2019 15:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da ‘Tek Ses İki Hareket’ Projesi

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ile “Kültürlü Gençlik Huzurlu Gelecek” Sloganıyla “Tek Ses İki Hareket” adlı proje hayata geçiriliyor.

Şanlıurfa’da ‘Tek Ses İki Hareket’ Projesi

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ile “Kültürlü Gençlik Huzurlu Gelecek” Sloganıyla “Tek Ses İki Hareket” adlı proje hayata geçiriliyor.



Şanlıurfa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü ve ŞURKAV tarafından yürütülecek proje, Şanlıurfa’daki ilk, orta ve lise kademesindeki tüm okullarda uygulanacak.



 

Valilik Kupası Adıyla Düzenlenecek Yarışmalar, 2020 Nisan Ayında Yapılacak 

2019-2020 eğitim öğretim yılı süresince uygulanacak proje kapsamında öğrencilere yönelik müzik ve halkoyunları ile ilgili tanıtım ve bilgilendirmeye yönelik panel ve seminerler verilecek. Uygulamalı eğitimlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verileceği proje kapsamında, müzik ve halk oyunları dalında okullar arası yarışmalar düzenlenecek. Valilik Kupası adıyla düzenlenecek yarışmalar, 2020 Nisan ayında yapılacak.



 

Proje ayrıca, Öğrenci Ve Gençlerin Kritik Düşünme, Problem Çözümü Ve Bu Amaçlara Yönelik Kolektif Çalışmayı Öğrenme Gibi Akademik Ve Kişisel Becerilerinin Gelişmesine İmkan Sağlamayı da Hedefliyor 

Temelde, Şanlıurfa’nın UNESCO Müzik Şehri adaylığı yolunda bir altyapı oluşturmak olan proje ile geleneksel kültürün yaşatılması ve sonraki nesillere aktarılması, müzik ve halk oyunlarının genç nesillere sevdirilmesi, öğrenci ve gençlerin bu alanlara teşvik edilmesi amaçlanıyor. Sosyal hedefleri de olan proje ile öğrenci ve gençlerin halk oyunları ve müzikle ilgilenmek suretiyle dostluk, arkadaşlık, sorumluluk, kendini tanıma, özgüven, estetik değer ve karakter kazanmaları amaçlanıyor. Proje ayrıca, öğrenci ve gençlerin kritik düşünme, problem çözümü ve bu amaçlara yönelik kolektif çalışmayı öğrenme gibi akademik ve kişisel becerilerinin gelişmesine imkan sağlamayı da hedefliyor.



Editör: Ahmet Şen
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