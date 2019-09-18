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Bu haber 18 Eylül 2019 13:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

25 Sulama Birliğinin Dicle Elektrik’e Olan Borcu Yarım Milyar Liraya Yaklaştı

Elektrik Şirketi Borçlu Birliklere Elektrik Verilmeyeceğini Duyurdu

25 Sulama Birliğinin Dicle Elektrik’e Olan Borcu Yarım Milyar Liraya Yaklaştı

25 Sulama Birliğinin Dicle Elektrik’e Olan Borcu Yarım Milyar Liraya Yaklaştı




 

Elektrik Şirketi Borçlu Birliklere Elektrik Verilmeyeceğini Duyurdu

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, bazı belediyeler gibi sulama birliklerinin de tükettikleri enerji bedelini ödememeleri yüzünden sıkıntı yaşıyor. Bölgede bulunan 25 sulama birliğinin, enerji şirketine olan borcu 464 milyon, 403 bin 374 liraya ulaştı. Bunun üzerine Dicle Elektrik, borçlu birliklere ödeme yapıncaya kadar elektrik vermeme kararı aldı.



 

Bazı Belediyelerin Borcu Yarım Milyara Ulaştı

Dağıtım bölgesinde 2013 yılındaki özelleştirme sırasında yüzde 80’e dayanan kayıt dışı elektrik tüketimini gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve sıkı denetim sonunda yüzde 60’ın altına indirmeyi başaran Dicle Elektrik, bölgede 2 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Ancak enerji şirketi, halen Türkiye ortalamasının üzerinde olan kayıt dışı tüketimin yanında ödenmeyen borçlar nedeniyle faaliyetlerini sağlıklı biçimde yerine getirmekte zorlanıyor.

Bazı belediyelerin uzun süredir ödemediği içme suyu pompa istasyonlarına ait milyonlarca liralık borcun ardından, bölgedeki birçok sulama birliğinin ödenmeyen elektrik borcunun da neredeyse yarım milyar liraya ulaştığı belirlendi.



 

Borcunu Ödemeyen Birliğe Elektrik Yok

Alınan bilgiye göre elektrik borcu bulunan sulama birliklerinin tamamı Şanlıurfa’da bulunuyor. Buradaki 25 sulama birliğinin güncel toplam borcu 464 milyon 403 bin 374 lira. Dicle Elektrik yetkilileri, bu durumun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekerek, önümüzdeki sezon borcunu ödemeyen birliklere kesinlikle elektrik enerjisi verilmeyeceğini açıkladı.



Editör: Ahmet Şen
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