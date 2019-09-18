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Bu haber 18 Eylül 2019 11:23:36 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde Tonlarca Pamuk Alev Alarak Yandı

Çiftçi Abdurrahman Ok, pamuk tarlasını icara olarak tutuğunu ve 8 ton pamuğun yandığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde Tonlarca Pamuk Alev Alarak Yandı

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde Tonlarca Pamuk Alev Alarak Yandı





Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hasadı yeni yapılan tonlarca pamuk yanarak kül oldu.


 

Yangında Tonlarca Pamuk Küle Döndü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Suruç ilçesine bağlı kırsal Kubik Mahallesi’nde çıktı. Hasadı yeni yapılan yaklaşık 8 ton pamuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Pamuk sahibi çiftçi Abdurrahman Ok, pamuk çuvalları arasından dumanların yükseldiğini fark ederek müdahalede bulundu. Çevredeki akrabalarıyla yangını söndürmeye çalışan çiftçi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tonlarca pamuk küle döndü.


Çiftçi Abdurrahman Ok, pamuk tarlasını icara olarak tutuğunu ve 8 ton pamuğun yandığını belirterek yetkililerden yardım istedi.



Editör: Ahmet Şen
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Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde Tonlarca Pamuk Alev Alarak Yandı
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde Tonlarca Pamuk Alev Alarak Yandı
Çiftçi Abdurrahman Ok, pamuk tarlasını icara olarak tutuğunu ve 8 ton pamuğun yandığını belirterek yetkililerden yardım istedi.
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