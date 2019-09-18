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Bu haber 18 Eylül 2019 11:11:23 Tarihinde eklenmiştir.

​Sokak Köpeklerini Kısırlaştırma Operasyonu

Toplanan sokak köpekleri, gerekli bakım, temizlik, aşı ve kısırlaştırma işlemi yapıldıktan geri bırakılıyor.

​Sokak Köpeklerini Kısırlaştırma Operasyonu

Sokak Köpeklerini Kısırlaştırma Operasyonu




Toplanan sokak köpekleri, gerekli bakım, temizlik, aşı ve kısırlaştırma işlemi yapıldıktan geri bırakılıyor.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tarafından toplanan sokak köpeklerinin köpek bakım evinde, gerekli bakım, temizlik, aşı ve kısırlaştırma işlemi yapıldıktan sonra 5199 sayılı kanun gereği alındığı ortama geri bırakılıyor.

Köpek bakım evinde hayvan sayısının fazla olması sebebiyle iki katı köpek bulunduğu, gerekli İşlemleri hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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