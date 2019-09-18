Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 18 Eylül 2019 09:10:00 Tarihinde eklenmiştir.

Engelli Sorunları Yerel Yönetime Sunulacak

Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Engelli Sivil Toplum Ağı üyeleri ve engelli vatandaşlar düzenlenen programda bir araya geldi.

Engelli Sorunları Yerel Yönetime Sunulacak

 Engelli Sorunları Yerel Yönetime Sunulacak


Güneydoğu Engeliler Dernek üyeleri bir araya geldi




Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Engelli Sivil Toplum Ağı üyeleri ve engelli vatandaşlar düzenlenen programda bir araya geldi.




 

Programda Dernek Üyeleri İle Engelli Vatandaşlar İstişarelerde Bulunarak, Çözüm Üretti

Şanlıurfa’da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Engelli Sivil Toplum Ağı üyeleri ile engelli vatandaşlar özel bir otelde düzenlenen programda bir araya geldi. Programda dernek üyeleri ile engelli vatandaşlar istişarelerde bulunarak, çözüm üretti. Engellilerin günlük yaşamda yaşanan sorunların özellikle cadde ve sokaklarda yaşanan kaldırım ve otobüs sorunun çözümü için görüş ve öneriler dile getirildi.





 

Şehirdeki Yollar, Kaldırımlar, Eğitimle İlgili, Parklar Ve Kamu Kurumlarında Engel Var 

Engelli haklarıyla ilgili eğitim verdiklerini aktaran Omurilik Felçlileri Dernek Başkanı Habip Polat, "Doğu ve Güneydoğu'daki engelli STK'ları bir araya getirip, engelli haklarıyla ilgili eğitim veriyoruz. Engellilerin hayatında hep olan çok büyük sıkıntılar var. Şehirdeki yollar, kaldırımlar, eğitimle ilgili, parklar ve kamu kurumlarında engel var. Bu sadece bedensel veya tekerlekli sandalye kullananlar için değil, görme ve zihinsel engelliler için de çok büyük sıkıntılar var. Biz bir an önce bu sıkıntıların yetkililere raporlaştırıp, çözüme kavuşmasını istiyoruz" dedi.




 

Engelli Sorunları Yerel Yönetime Sunulacak

Engelli bireylerin sorunlarını yerel yönetime sunacaklarını belirten Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği üyesi Süleyman Akbulut, "Şanlıurfa'ya engelli bireylerin sorunlarını raporlaştırmak için geldik. Bu raporları yerel yönetimlere sunacağız. 15 STK bu programa dahil oldu. Engelli haklarına yönelik eğitimler vereceğiz. Tüm örgütler, bulundukları illerdeki sorunları analiz edecekler ve bu sorunlara çözüm talep edeceğiz" diye konuştu.




Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Engelli Sorunları Yerel Yönetime Sunulacak
Engelli Sorunları Yerel Yönetime Sunulacak
Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Engelli Sivil Toplum Ağı üyeleri ve engelli vatandaşlar düzenlenen programda bir araya geldi.
MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş: İstifa Ettik Diyenlerin MHP İle Alakası Yoktur
MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş: İstifa Ettik Diyenlerin MHP İle Alakası Yoktur
Yerel basında yeralan “MHP’den istifa edip başka bir partiye katıldılar” haberleri ile ilgili MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş yaptığı açıklamada, adı geçen şahısların MHP ile hiç bir ilgi alakası bulunmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Sırtı Yere Gelmeyen Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp Bizi Yine Gururlandırdı
Sırtı Yere Gelmeyen Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp Bizi Yine Gururlandırdı
Dünya Şampiyonu Ünvanını Dördüncü Kez Alan Güreşçimizi Tebrik Ediyoruz
Karakoyun Köprülü Kavşağı Projedeki Gibi mi Tamamlanacak?
Karakoyun Köprülü Kavşağı Projedeki Gibi mi Tamamlanacak?
Projedeki gibi tamamlanacak olan Karakoyun Köprülü Kavşağı ve Viyadüğü inşaatında ilk olarak Şanlıurfa-Gaziantep Karayolunda her iki şeritteki çalışmaları hızlandırılarak yol trafiğe açıldı
Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Tarafından Bu Yıl 35’incisi Düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda Gerçekleştirildi
Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Tarafından Bu Yıl 35’incisi Düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda Gerçekleştirildi
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından bu yıl 35’incisi düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda gerçekleştirildi.
Taksisinde Unutulan 87 Bin Lirayı Sahibine İade Etti
Taksisinde Unutulan 87 Bin Lirayı Sahibine İade Etti
Bir taksi şoförü, müşterisinin torpido gözünde unuttuğu 87 bin lirayı sahibine teslim etti. Taksicinin bu hareketi büyük bir takdir topladı.
Şanlıurfalı Çiftçilere Müjde / Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar Şanlıurfa’ya Geliyor
Şanlıurfalı Çiftçilere Müjde / Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar Şanlıurfa’ya Geliyor
19 Eylül 2019 Perşembe günü Şanlıurfa’da başlayacak olan pamuk hasadına katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelecek olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği ( TZOB ) genel başkanı Şemsi Bayraktar pamuk hasadına start verdikten sonra çiftçilere hitap edecektir.
Son Bir Yılda İşsiz Sayısı Bir Milyon
Son Bir Yılda İşsiz Sayısı Bir Milyon
İşsizlikteki yükseliş sürüyor. Haziranda geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 938 bin kişi arttı. Sektörler itibarıyla işsiz sayısındaki en yüksek artış inşatta oldu. Bunu sanayi ve tarım izledi.
Şanlıurfa’da İkinci Göbeklitepe Heyecanı
Şanlıurfa’da İkinci Göbeklitepe Heyecanı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 2014 yılında keşfedilen ve yeni bir Göbeklitepe olması beklenen Harbetsuvan Tepesi’nde başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor
​Şanlıurfa’da Yapılan El Yapımı Kurutmalıklar Tarihi Çarşıları Süslüyor
​Şanlıurfa’da Yapılan El Yapımı Kurutmalıklar Tarihi Çarşıları Süslüyor
Şanlıurfa’da sonbaharda temizlendikten sonra iplere geçirilip kurutulan ve kış aylarında satışa sunulan kurutmalık patlıcan, biber, acur, bamya gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı.
SP Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz'dan Urfalı Vekillere Tepki: Seçimlerde Kuzu Yiyenler Şimdi Nerdeler
SP Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz'dan Urfalı Vekillere Tepki: Seçimlerde Kuzu Yiyenler Şimdi Nerdeler
Yanmaz, bugün 'Beyaz Altın' diye adlandırılan pamuğun son durumu ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.
​Besicinin 20 Yıllık Birikimini Kayseri’den Çalıp Şanlurfa’da Satmışlar
​Besicinin 20 Yıllık Birikimini Kayseri’den Çalıp Şanlurfa’da Satmışlar
Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 kilometre yürütülerek çalınan 18 büyükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlar tarafından satılan şahıslardan tek tek toplanıp sahibine teslim edildi.
Engelli Sorunları Yerel Yönetime Sunulacak
Engelli Sorunları Yerel Yönetime Sunulacak
Tüm Birikimi Çalınan Çiftçi: Siverek Halkı ve Güvenlik Güçleri Sayesinde Hayvanlarımıza Kavuştuk
Tüm Birikimi Çalınan Çiftçi: Siverek Halkı ve Güvenlik Güçleri Sayesinde Hayvanlarımıza Kavuştuk
Şanlıurfaspor'a, FIFA Tarafından 6 Puan Daha Ceza Geldi
Şanlıurfaspor'a, FIFA Tarafından 6 Puan Daha Ceza Geldi
Sırtı Yere Gelmeyen Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp Bizi Yine Gururlandırdı
Sırtı Yere Gelmeyen Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp Bizi Yine Gururlandırdı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:40
Güneş
06:02
Öğle
12:26
İkindi
15:53
Akşam
18:38
Yatsı
19:53
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿