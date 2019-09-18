Programda Dernek Üyeleri İle Engelli Vatandaşlar İstişarelerde Bulunarak, Çözüm Üretti

Şehirdeki Yollar, Kaldırımlar, Eğitimle İlgili, Parklar Ve Kamu Kurumlarında Engel Var

Engelli Sorunları Yerel Yönetime Sunulacak

Engelli Sorunları Yerel Yönetime SunulacakGüneydoğu Engeliler Dernek üyeleri bir araya geldiŞanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Engelli Sivil Toplum Ağı üyeleri ve engelli vatandaşlar düzenlenen programda bir araya geldi.Şanlıurfa’da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Engelli Sivil Toplum Ağı üyeleri ile engelli vatandaşlar özel bir otelde düzenlenen programda bir araya geldi. Programda dernek üyeleri ile engelli vatandaşlar istişarelerde bulunarak, çözüm üretti. Engellilerin günlük yaşamda yaşanan sorunların özellikle cadde ve sokaklarda yaşanan kaldırım ve otobüs sorunun çözümü için görüş ve öneriler dile getirildi.Engelli haklarıyla ilgili eğitim verdiklerini aktaran Omurilik Felçlileri Dernek Başkanı Habip Polat, "Doğu ve Güneydoğu'daki engelli STK'ları bir araya getirip, engelli haklarıyla ilgili eğitim veriyoruz. Engellilerin hayatında hep olan çok büyük sıkıntılar var. Şehirdeki yollar, kaldırımlar, eğitimle ilgili, parklar ve kamu kurumlarında engel var. Bu sadece bedensel veya tekerlekli sandalye kullananlar için değil, görme ve zihinsel engelliler için de çok büyük sıkıntılar var. Biz bir an önce bu sıkıntıların yetkililere raporlaştırıp, çözüme kavuşmasını istiyoruz" dedi.Engelli bireylerin sorunlarını yerel yönetime sunacaklarını belirten Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği üyesi Süleyman Akbulut, "Şanlıurfa'ya engelli bireylerin sorunlarını raporlaştırmak için geldik. Bu raporları yerel yönetimlere sunacağız. 15 STK bu programa dahil oldu. Engelli haklarına yönelik eğitimler vereceğiz. Tüm örgütler, bulundukları illerdeki sorunları analiz edecekler ve bu sorunlara çözüm talep edeceğiz" diye konuştu.Editör: Ahmet Şen