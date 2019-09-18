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Bu haber 18 Eylül 2019 08:07:58 Tarihinde eklenmiştir.

Tüm Birikimi Çalınan Çiftçi: Siverek Halkı ve Güvenlik Güçleri Sayesinde Hayvanlarımıza Kavuştuk

Çiftçilik yapan Ahmet Kuramaz'ın ahırından geçtiğimiz hafta çalınan büyükbaş hayvanlar Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulundu.

Tüm Birikimi Çalınan Çiftçi: Siverek Halkı ve Güvenlik Güçleri Sayesinde Hayvanlarımıza Kavuştuk

Siverek Halkı Ve Güvenlik Güçleri Sayesinde Hayvanlarımıza Kavuştuk



 Çiftçilik yapan Ahmet Kuramaz'ın ahırından geçtiğimiz hafta çalınan büyükbaş hayvanlar Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulundu.





 

20 Yıllık Birikimi Olan 18 Adet Büyükbaş Hayvanı Çalınmıştı 

Geçtiğimiz hafta Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Kuruköprü köyünde meydana gelen hırsızlık olayında, çiftçilik yapan Ahmet Kuramaz’ın 20 yıllık birikimi olan 18 adet büyükbaş hayvanı çalınmıştı. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarla hayvanlarını Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulan Ahmet Kuramaz, hayvanların bulunmasının Allah’ın lütfu olduğunu söyledi.



 

Siverek Halkının Kendilerine Aileleri Gibi Davrandığını Söyledi

Siverek halkının kendilerine aileleri gibi davrandığını söyleyen Ahmet Kuramaz, “Dini bütün yaşayan bir millet olarak, yaşanan olaydan sonra hayvanların bulunması rabbimizin bize bir lütfu. Mallarımız çok şükür geri elimize geldi. Ayın 9’unun gecesinde mallarımız çalınmıştı. Ertesi günden itibaren bize bir bilgi geldi Urfa Siverek’te olduğuna dair bir bilgi edindik. Sonrasında biz de Siverek ilçesine gittik. Oraya giderken de kimlerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için endişeli gittik. Orada da emniyetteki arkadaşlarımızla görüştük ve bizlere çok yardımcı oldular. Koordineli bir şekilde ne yapacağımızı konuştuk ve malların orada olduğuna dair bir ipucu edindik. Siverekli kardeşlerimizden birkaç kişiyle bağlantı kurduk ve onlar da şaşırdılar. Kendilerinin böyle bir karalanmayı kabul edemeyeceklerini söylediler ve bize orada kendi aileleri gibi sahip çıktılar. 
Ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söylediler ve çok yardımcı oldular malları bulmamızda” dedi.








 

Bize Destek Olan Herkese Ayrı Ayrı Teşekkür Ediyorum”

Kuramaz, halkın da peşlerine düştüğünü öğrenince hırsızların hayvanları boş bir arsaya bırakıp kaçtıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“Son 2-3 gün içerisinde gelişti malların bulunması. Kayseri’deki jandarma ekipleri ve Siverek’teki polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda edindikleri istihbaratlardan ve Siverek halkının katkılarıyla mallarımız bulundu. 3 günün sonunda dün gece mallarımızı getirdik. Hırsızlıların peşine halk da düştü ekipler de düştü ve yakalanacaklarını anladıklarında mallarımızı bir araziye bırakmışlar ve biz de terk edilmiş şekilde bulduk. Süreç devam ediyor ve bu hırsızların yakalanması için istihbarat ekiplerimiz çok titiz bir şekilde çalışıyorlar. Bize destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum”



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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