MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş: İstifa Ettik Diyenlerin MHP İle Alakası Yoktur

Güneş’ten “Bu Tür Haberlere İtibar Etmeyin” Çağrısı

Adı Geçen Şahısların Mhp İle Hiç Bir İlgi ve Alakası Bulunmamaktır

Yanlış Davranışlarından Dolayı Partimizden İlişkileri Kesildiler

MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş: İstifa Ettik Diyenlerin MHP İle Alakası YokYerel basında yeralan “MHP’den istifa edip başka bir partiye katıldılar” haberleri ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş yaptığı açıklamada, Adı geçen şahısların MHP ile hiç bir ilgi alakası bulunmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesini belirten, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:Şanlıurfa`da bir takım yerel sitelerde MHP`den istifa edip Ak Parti`ye geçti diye bir takım haberler çıkmıştır. Adı geçen şahısların MHP ile hiç bir ilgi alakası bulunmamaktır.Geçmiş dönemlerde hasbel kader MHP’den görev almış olabilirler, gerek kişilikleri ile gerek görev aldığı süre içerisindeki yanlış davranışlarından dolayı partimizden ilişkileri kesilen bu şahısların halen bizimle bir bağlantısı varmış gibi lanse edilmesinin kabul edilir bir tarafı yoktur.Ben MHP Şanlıurfa İl Başkanı olarak kesin ve net bir dille bu şahısların partimizle hiç bir ilgisi olmadığını Şanlıurfa kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.” dedi.Editör: Ahmet Şen