Şanlıurfaspor'a, FIFA tarafından 6 puan daha ceza geldi
Lige eksi 6 puanla başlayan Şanlıurfaspor'a, FIFA tarafından 6 puan daha ceza geldi.
TFF 2. Lig'de Mücadele Eden ve Tarihinin En Zor Dönemini Yaşayan Şanlıurfaspor, Bir Ceza Daha YediTFF 2. Lig'de mücadele eden ve tarihinin en zor dönemini yaşayan Şanlıurfaspor, bir ceza daha yedi. Ligde oynadığı üç maçta henüz puanla tanışamayan ve lig başlamadan eksi 6 puan ceza alan Sarı-Yeşilli ekibe, eski yabancı oyunculara olan borcundan dolayı FIFA tarafından eksi 6 puan daha ceza geldi. Eksi 12 puan cezası bulunan Urfaspor'un küme düşmesine kesin gözle bakılıyor.
Editör: Ahmet Şen
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