TFF 2. Lig'de Mücadele Eden ve Tarihinin En Zor Dönemini Yaşayan Şanlıurfaspor, Bir Ceza Daha Yedi

Şanlıurfaspor'a, FIFA tarafından 6 puan daha ceza geldiLige eksi 6 puanla başlayan Şanlıurfaspor'a, FIFA tarafından 6 puan daha ceza geldi.TFF 2. Lig'de mücadele eden ve tarihinin en zor dönemini yaşayan Şanlıurfaspor, bir ceza daha yedi. Ligde oynadığı üç maçta henüz puanla tanışamayan ve lig başlamadan eksi 6 puan ceza alan Sarı-Yeşilli ekibe, eski yabancı oyunculara olan borcundan dolayı FIFA tarafından eksi 6 puan daha ceza geldi. Eksi 12 puan cezası bulunan Urfaspor'un küme düşmesine kesin gözle bakılıyor.Editör: Ahmet Şen