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Bu haber 17 Eylül 2019 23:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfaspor'a, FIFA Tarafından 6 Puan Daha Ceza Geldi

Lige eksi 6 puanla başlayan Şanlıurfaspor'a, FIFA tarafından 6 puan daha ceza geldi.

Şanlıurfaspor'a, FIFA Tarafından 6 Puan Daha Ceza Geldi

Şanlıurfaspor'a, FIFA tarafından 6 puan daha ceza geldi 




Lige eksi 6 puanla başlayan Şanlıurfaspor'a, FIFA tarafından 6 puan daha ceza geldi. 



 

TFF 2. Lig'de Mücadele Eden ve Tarihinin En Zor Dönemini Yaşayan Şanlıurfaspor, Bir Ceza Daha Yedi

TFF 2. Lig'de mücadele eden ve tarihinin en zor dönemini yaşayan Şanlıurfaspor, bir ceza daha yedi. Ligde oynadığı üç maçta henüz puanla tanışamayan ve lig başlamadan eksi 6 puan ceza alan Sarı-Yeşilli ekibe, eski yabancı oyunculara olan borcundan dolayı FIFA tarafından eksi 6 puan daha ceza geldi. Eksi 12 puan cezası bulunan Urfaspor'un küme düşmesine kesin gözle bakılıyor.



Editör: Ahmet Şen
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Spor
Şanlıurfaspor'a, FIFA Tarafından 6 Puan Daha Ceza Geldi
Şanlıurfaspor'a, FIFA Tarafından 6 Puan Daha Ceza Geldi
Lige eksi 6 puanla başlayan Şanlıurfaspor'a, FIFA tarafından 6 puan daha ceza geldi.
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