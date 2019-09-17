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Bu haber 17 Eylül 2019 22:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Sırtı Yere Gelmeyen Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp Bizi Yine Gururlandırdı

Dünya Şampiyonu Ünvanını Dördüncü Kez Alan Güreşçimizi Tebrik Ediyoruz

Sırtı Yere Gelmeyen Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp Bizi Yine Gururlandırdı

Sırtı Yere Gelmeyen Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp Bizi Yine Gururlandırdı




Dünya Şampiyonu Ünvanını Dördüncü Kez Alan Güreşçimizi Tebrik Ediyoruz



 

Rıza Kayaalp Dördüncü Kez Dünya Şampiyonu!


Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükselen milli sporcumuz Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Kübalı Oscar Pino Hinds’i yenerek altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.




 

Ailesi Gururlandı

Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.

Anne Sevgi Kayaalp, final maçını izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 4. kez dünya şampiyonu olmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Maçı izlerken çok heyecanlandıklarını ifade eden Sevgi Kayaalp, şunları kaydetti: "Çocuğum 4. dünya şampiyonluğunu kazandı, bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşı'mızı söyletti. Dualarımız da öyleydi, çok şükür kazandı. Türkiye'ye armağan etti. Oğlumla gurur duyuyorum, çok mutluyum, çok heyecanlıyım, oğluma çok teşekkür ediyorum. Hedefte olimpiyat şampiyonluğu var. Seneye olimpiyatta İstiklal Marşı'mızı söyletir, bayrağımız dalgalandırır bizi daha da mutlu eder. Çocuğum rekor kırdı "

Rıza'nın ablası Arzuhan Coşkun da çok heyecanlı bir maç izlediklerini belirterek, "Kardeşimle gurur duyuyorum. Mutluyuz, gururluyuz, inşallah olimpiyatlarda da bayrağımızı dalgalandırır." dedi.




 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telefonla Aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Kübalı Oscar Pino Hinds arasındaki müsabakayı izledi. Erdoğan, rakibini yenerek altın madalya kazanan ve dört kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.


Editör: Ahmet Şen
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