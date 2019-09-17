Projedeki Gibi Tamamlanacak

Karakoyun Köprülü Kavşağı Projedeki Gibi mi Tamamlanacak?Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile yapım çalışmaları hızlandırılan Karakoyun Köprülü Kavşağında asfaltlama çalışmaları iki gün içerisinde tamamlanarak güzergahlar vatandaşların hizmetine sunuldu haberi sosyal ve görsel medyada önceki projenin iptal edildiği ile ilgili bir algı oluşturdu.Şanlıurfa'da daha önce yüklenici firma tarafından çalışmaların durdurulmasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile Karakoyun Köprülü Kavşağının yapım çalışmalarını devralan büyükşehir belediyesi başlattığı alt yapı ve üst yapı çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarını da tamamlayarak yolu trafiğe açmıştı.Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası İpek yolu güzergahındaki mahallelerin trafiğini rahatlatmak amacıyla yapımını üstlendiği Karakoyun Köprülü Kavşağı inşaatında viyadük yapımı hız kazandı. Projedeki gibi tamamlanacak olan Karakoyun Köprülü Kavşağı ve Viyadüğü inşaatında ilk olarak Şanlıurfa-Gaziantep Karayolunda her iki şeritteki çalışmaları hızlandırılarak yol trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, projenin önemli aşamalarından biri olan viyadük inşaatında bir yandan altyapı diğer yandan üst yapı işlerini sürdürüyor. Viyadük yapımı öncesinde fore kazık dikimini gerçekleştiren ve kabloların yer altına alınması için deplase işini hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, viyadüğü en kısa sürede bitirerek hizmete sunmayı hedefliyor.Editör: Ahmet Şen