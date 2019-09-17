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Bu haber 17 Eylül 2019 20:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye Bir Avuç Tefeciye Teslim Edildi

Denizli'de konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Savaş meydanında kazanılan zafer ekonomik zaferlerle taçlandırılmalı. Türkiye bir avuç tefeciye teslim edildi. Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu, borçlar artık yönetilemiyor" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye Bir Avuç Tefeciye Teslim Edildi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye Bir Avuç Tefeciye Teslim Edildi





 

Savaş Meydanında Kazanılan Zafer Ekonomik Zaferlerle Taçlandırılmalı 

Denizli'de konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Savaş meydanında kazanılan zafer ekonomik zaferlerle taçlandırılmalı. Türkiye bir avuç tefeciye teslim edildi. Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu, borçlar artık yönetilemiyor" dedi.


Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Belediye başkanları göreve başlarken onlara 7 kuraldan asla ayrılmayacaksınız dedim. Bunlardan biri asla ayrım yapmayacaksınızdı. ‘Efendim bu mahalle bana oy vermedi onları cezalandıralım’ demek eski siyaset anlayışıdır. İnanıyorsan demokrasiye vatandaşın oyuna saygı göstereceksin.

Belediye başkanlarımız para harcarlar ama milletin parasını harcarlar. Bunun için yaptığınız her harcamanın hesabını millete hesap vereceksin. Çünkü milletin parasını harcıyorsun. Bu devlette yeni bir anlayış demektir.



 

Ben Bazen Soruyorum Bu Şehir Hastanelerini Kaça Yaptın 

Ben bazen soruyorum bu şehir hastanelerini kaça yaptın? Bir liralık işi 10 liraya yapıyor, aradaki 9 lirayı cebe indiriyorsan ben bunun hesabını sorarım. Kul hakkı çok önemli. Kul hakkının yememenin temel kuralı harcanan her kuruşun hesabının millete verilmesidir. Kardeşim ben sana yol yaptın diye bir şey demiyorum, başımın üstüne, ama kaça yaptın? Çünkü onun parasını millet ödüyor. Ali Başkan pazar yerini kaça yaptığını, hangi belediyelerin bu süreçte kendisine katkı yaptığını sizlere söyleyecek. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Süt, bez alısınız vergi verirsiniz. Şimdilik aldığınız havada vergi yok. Musluğu açınca beş çeşit vergi ödersiniz. Bu vergiler sizin haberiniz olmadan sizden alınıyor. Ben vergi veriyorsam kimin neyi kaça yaptırdığını bilmek zorundayım. Ama hayır işi yapar biri ona sormayız bunu kaça yaptın diye, Allah razı olsun deriz. Ama sizin oylarınızla seçilen bir kişi sizin paralarınızla yatırım yapıyorsa hesabını vermek zorundadır.



 

‘İşsizliğin Ne Olduğunu Acaba Türkiye’yi Yönetenler Biliyorlar Mı?’

Türkiye’de ekonomi iyiye gitmiyor. Her evde işsiz var. İşsizliğin ne olduğunu acaba Türkiye’yi yönetenler biliyorlar mı? 3.5 milyon Suriyeli geldi. Savaştan kaçtılar. Sorun ne Suriyelilere kızıyoruz, neden? Onları buraya getirenlere kızın. Suriyelilerin ne günahı var! Onlar şimdi çalışıyorlar, bir de 40 milyon dolar verdik. Şimdi İdlib’de sıkıştık. 3.5 milyon Suriyeli Türkiye’nin kapısına dayanırsa şaşırmayın. Çünkü Esad ben ülkemde istemiyorum diyor. Benim evladım işsizken onların evlatlarının her birinin eli yağda, balda, Suriyeliler asgari ücretin altında çalışıyorlar.



 

‘Ortadoğu’da Yaşayanların Tamamı Bizim Akrabalarımız’

Biz yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz; kavgasız, gerilimsiz. Kavga bize ne getirdi? Hangi savaştan kim kârlı çıkmıştır ki? Ortadoğu’da yaşayanların tamamı bizim akrabalarımız. Orada da Araplar, Kürtler, Ezidiler, Türkler var, burada da var. Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkesidir. Bu bölgeye en büyük ekonomik açıdan yatırım yapacak bir ülkedir. Ekonomik açıdan bölgeyi denetleyebilecek gücümüz var



 

‘Milletten Neden Gizliyorlar?’

17 yılda bir iktidar düşünün, vergi alıyor, yetmiyor, fabrikaları satıyor. O da yetmiyor arsaları satıyor. O da yetmiyor, Telekom’u sattılar. Telekom çok önemli çünkü onu alan aile bankalardan kredi aldı, o borcu ödemesi, o borç bizim sırtımıza kaldı. Şimdi sıra geldi Tank Palet Fabrikası’na. İktidara destek verenler; bana dünyadan bir örnek gösterin. Kim silah fabrikasını başka bir ülkeye peşkeş çekiyor? Bir devletin silah fabrikası o devletin namusudur. Bunu söyledim, biz onu satmadık diyor. Allah büyük Resmi Gazete’de kararname var. Devletin Resmi Gazete’si. Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirme kararı. Bunu eleştirince ikinci bir kararname çıkardılar. 1105 sayılı kararnameyi neden yayınlamıyorlar. Milletten neden gizliyorlar? Ben o kararnameyi biliyorum. O kararname nerede olursa olsun bulur milletin önüne koyarım.



 

‘Ergenekon’du, Balyoz’du Derken Ordumuzu Darmadağın Ettik’

Ergenekon’du, Balyoz’du derken ordumuzu darmadağın ettik. Bir ülkenin genel kurmay başkanı terörist diye içeri atıldı. Şimdi beraat etti. Kimdi içeri attıran ve beraat ettiren? Devletin Silah Fabrikası’nı Katar’a satacaksınız, özelleştireceksiniz, olmaz. Amerika’da bir liman Suud’lara satıldı kıyamet koptu. Bizde silah fabrikası satılıyor. Hepimizin duyarlı olması lazım. Saray’da oturanların halktan koltuğu ve halkın dertlerinin bilinmediği bir süreç yaşıyoruz. Bir tarafta açlık, yoksulluk, işsizlik, yanlış dış politikayla gelen Suriyeliler, İdlib’de gerginlik var.

Sarayda oturanların halktan koptuğu bir dönemdeyiz. Bir tarafta açlık yoksulluk sorunlar dağ gibi. Savaş meydanında kazanılan zafer ekonomik zaferlerle taçlandırılmalı. Türkiye bir avuç tefeciye teslim edildi.. Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu borçlar artık yönetilemiyor."



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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