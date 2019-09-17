Beyazgül: Gümrükhanı İçin Esnafımızla Birlikte Mücadele Verdik

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin:Ahilik Asırlarca Anadolu Ticaretinde Kalite Ve Estetiğin Tek Adresidir

ŞESOB Başkanı Bakay: Ahilik; Toprakları Vatan Eden Ürünleri Sanata Dönüştüren, Davranışları Edeple Süsleyen, Alın Terini Onura Tebdil Eden Bir Ruhtur

ŞESOB Başkanı Bakay: Kutlamalara Katılan Herkese Teşekkür Ediyorum

Şanlıurfa Tarihi Gümrük Hanı'ndaki törende esnafın dua etmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibince temsili "şed kuşanma" töreni gerçekleştirildi.Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından bu yıl 35’incisi düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda gerçekleştirildi.Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay, esnaf ve vatandaşlar katıldı.Dualarla başlayan etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından eski Ahilik Geleneği sergilendi. Çıraklıktan ustalığa geçisin sergilendiği oyunun ardından katılımcıları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Ahilik kardeşlik, cömertlik demektir. Komşusunu düşünen; 'ben siftah yaptım, sen diğer esnafımıza git' diyen bir anlayışın olduğu bir merkezdeyiz. İşte burası sabah dergahta zikir ile başlayan, dualarla kapıların açıldığı, akşama kadar dostluğun ayakta durduğu bir yerdir. Ahilik bir medeniyetin oluşmasıdır Anadolu'da ve yine inancın hayata dönüşmesidir. Bu Ahilikle Anadolu; ticarette, siyasette, ekonomide dünyanın ileri devleti haline gelmiştir" dedi.Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi çarşılar bölgesinde yer alan esnafın talep ve önerilerini toparlayarak birlikte hareket edileceği bir çalışmayı hayata geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Beyazgül, "Avukatlık yaptığım dönemlerde Gümrükhanı'nın otele dönüştürülmesi yönündeki girişimlerin önüne geçmek amaçlı esnaf arkadaşlarımızla birlikte hareket ettim. Gümrükhanı'nın aslına uygun bir şekilde ayakta kalması için hep birlikte emek harcadık. Şimdi burada Ahilik Haftası'nı kutluyoruz. Olması gereken de budur. Arkadaşlarımıza talimat verdim; Gümrükhanı ve tarihi çarşılar bölgesindeki esnafımızın tüm taleplerini bir arada toparlamak ve çözüm önerileri sunmak adına çalışma yapılacak. İhtiyaçlar belirlenerek gereğini yapalım istiyoruz" diye konuştu.Programda tüm esnafa hayırlı ve bereketli işler dileyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Ahilik kültürünün Şanlıurfa'da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.Beyazgül, programın ardından çarşılar bölgesinde esnafı ziyaret ederek Ahilik nasihati dağıttı. Güzergah üzerinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Beyazgül, Şanlıurfa'yı gezmeye gelen turistler ile de sohbet ederek şehre yönelik izlenimlerini dinledi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, ahiliğin sadece mesleki dayanışmayı ve birlikteliği amaçlayan bir teşkilat olmadığını belirterek, ahiliğin asırlarca Anadolu ticaretinde kalite ve estetiğin tek adresi olduğunu söyledi.Bu yıl Ahilik Haftası'nın 32. yılının kutlandığını belirten Erin, şöyle konuştu:"Savaş dönemlerinde bu teşkilatın mensupları, ordumuz ve askerimizle birlikte büyük mücadeleler ortaya koymuş. Osmanlı imparatorluğunun ve Selçuklu'nun güçlenmesinde ve büyümesinde büyük zaferler elde edilmesinde Ahilik teşkilatının büyük faydaları vardır. Ahilik teşkilatının güçlenmesi bizim atalarımızın kurduğu imparatorlukların ve devletlerin güçlenmesiyle paralellik arz eder. Ne zaman ki devlet zayıfladı aynı zamanda Ahilik teşkilatının da zayıfladığı ve dağılmaya yüz tuttuğunu görüyoruz. Güçlü bir Ahilik teşkilatı güçlü bir devletle yaşamıştır. Buna yöneticiler olarak çok dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ne zaman ahilik yozlaşmaya gitmiş bununla birlikte devletin de zayıfladığı görülmüştür."Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay da Ahiliğin, toprakları vatan eden ürünleri sanata dönüştüren, davranışları edeple süsleyen, alın terini onura tebdil eden bir ruh olduğunu söyledi.Ahiliğin tarih boyunca bir çok mesleğe çok önemli etkisi olduğunu anlatan Bakay, " Ecdadımızın altı asır boyunca üç kıtada hükümran olmasıyla sağlayan ahilik, tarihi boyunca askerin kılıcı, alimin kalemi ve sultanın fermanı kadar önemli ve etkili bir güç olmuştur. Ahilik büyük medeniyet çınarımıza can suyu olmuştur. Fetihlerin kalıcılığı ahilerin erdemli davranışları sayesinde sağlanmıştır." dedi."Şed Kuşatma" törenin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirildi.Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah Erin; Şanlıurfa Büyüşşehir Belediye Başkanı sayın Beyazgül; İl Emniyet Müdürümüz sayın Veysel Tipioğlu; Merkez İlçe Belediye Başkanlarımız; Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı sayın Halil Peltek; Meslek Odaları Başkanları; Kurum Amirleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları’yla birlikte Gümrük Hanı’nda Düzenlenen 32. Ahilik Haftasını hep birlikte kutladık. Kutlamaya katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.Editör: Ahmet Şen