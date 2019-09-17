Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 17 Eylül 2019 18:33:04 Tarihinde eklenmiştir.

Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Tarafından Bu Yıl 35’incisi Düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda Gerçekleştirildi

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından bu yıl 35’incisi düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda gerçekleştirildi.

Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Tarafından Bu Yıl 35’incisi Düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda Gerçekleştirildi

Şanlıurfa Tarihi Gümrük Hanı'ndaki törende esnafın dua etmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibince temsili "şed kuşanma" töreni gerçekleştirildi.



Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından bu yıl 35’incisi düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda gerçekleştirildi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay, esnaf ve vatandaşlar katıldı. 

Dualarla başlayan etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından eski Ahilik Geleneği sergilendi. Çıraklıktan ustalığa geçisin sergilendiği oyunun ardından katılımcıları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Ahilik kardeşlik, cömertlik demektir. Komşusunu düşünen; 'ben siftah yaptım, sen diğer esnafımıza git' diyen bir anlayışın olduğu bir merkezdeyiz. İşte burası sabah dergahta zikir ile başlayan, dualarla kapıların açıldığı, akşama kadar dostluğun ayakta durduğu bir yerdir. Ahilik bir medeniyetin oluşmasıdır Anadolu'da ve yine inancın hayata dönüşmesidir. Bu Ahilikle Anadolu; ticarette, siyasette, ekonomide dünyanın ileri devleti haline gelmiştir" dedi.



 

Beyazgül: Gümrükhanı İçin Esnafımızla Birlikte Mücadele Verdik

Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi çarşılar bölgesinde yer alan esnafın talep ve önerilerini toparlayarak birlikte hareket edileceği bir çalışmayı hayata geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Beyazgül, "Avukatlık yaptığım dönemlerde Gümrükhanı'nın otele dönüştürülmesi yönündeki girişimlerin önüne geçmek amaçlı esnaf arkadaşlarımızla birlikte hareket ettim. Gümrükhanı'nın aslına uygun bir şekilde ayakta kalması için hep birlikte emek harcadık. Şimdi burada Ahilik Haftası'nı kutluyoruz. Olması gereken de budur. Arkadaşlarımıza talimat verdim; Gümrükhanı ve tarihi çarşılar bölgesindeki esnafımızın tüm taleplerini bir arada toparlamak ve çözüm önerileri sunmak adına çalışma yapılacak. İhtiyaçlar belirlenerek gereğini yapalım istiyoruz" diye konuştu.

Programda tüm esnafa hayırlı ve bereketli işler dileyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Ahilik kültürünün Şanlıurfa'da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Beyazgül, programın ardından çarşılar bölgesinde esnafı ziyaret ederek Ahilik nasihati dağıttı. Güzergah üzerinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Beyazgül, Şanlıurfa'yı gezmeye gelen turistler ile de sohbet ederek şehre yönelik izlenimlerini dinledi.



 

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin:Ahilik Asırlarca Anadolu Ticaretinde Kalite Ve Estetiğin Tek Adresidir 

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, ahiliğin sadece mesleki dayanışmayı ve birlikteliği amaçlayan bir teşkilat olmadığını belirterek, ahiliğin asırlarca Anadolu ticaretinde kalite ve estetiğin tek adresi olduğunu söyledi.

Bu yıl Ahilik Haftası'nın 32. yılının kutlandığını belirten Erin, şöyle konuştu:

"Savaş dönemlerinde bu teşkilatın mensupları, ordumuz ve askerimizle birlikte büyük mücadeleler ortaya koymuş. Osmanlı imparatorluğunun ve Selçuklu'nun güçlenmesinde ve büyümesinde büyük zaferler elde edilmesinde Ahilik teşkilatının büyük faydaları vardır. Ahilik teşkilatının güçlenmesi bizim atalarımızın kurduğu imparatorlukların ve devletlerin güçlenmesiyle paralellik arz eder. Ne zaman ki devlet zayıfladı aynı zamanda Ahilik teşkilatının da zayıfladığı ve dağılmaya yüz tuttuğunu görüyoruz. Güçlü bir Ahilik teşkilatı güçlü bir devletle yaşamıştır. Buna yöneticiler olarak çok dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ne zaman ahilik yozlaşmaya gitmiş bununla birlikte devletin de zayıfladığı görülmüştür."



 

ŞESOB Başkanı Bakay: Ahilik; Toprakları Vatan Eden Ürünleri Sanata Dönüştüren, Davranışları Edeple Süsleyen, Alın Terini Onura Tebdil Eden Bir Ruhtur

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay da Ahiliğin, toprakları vatan eden ürünleri sanata dönüştüren, davranışları edeple süsleyen, alın terini onura tebdil eden bir ruh olduğunu söyledi.
Ahiliğin tarih boyunca bir çok mesleğe çok önemli etkisi olduğunu anlatan Bakay, " Ecdadımızın altı asır boyunca üç kıtada hükümran olmasıyla sağlayan ahilik, tarihi boyunca askerin kılıcı, alimin kalemi ve sultanın fermanı kadar önemli ve etkili bir güç olmuştur. Ahilik büyük medeniyet çınarımıza can suyu olmuştur. Fetihlerin kalıcılığı ahilerin erdemli davranışları sayesinde sağlanmıştır." dedi.
"Şed Kuşatma" törenin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirildi.




 

ŞESOB Başkanı Bakay: Kutlamalara Katılan Herkese Teşekkür Ediyorum

Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah Erin; Şanlıurfa Büyüşşehir Belediye Başkanı sayın Beyazgül; İl Emniyet Müdürümüz sayın Veysel Tipioğlu; Merkez İlçe Belediye Başkanlarımız; Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı sayın Halil Peltek; Meslek Odaları Başkanları; Kurum Amirleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları’yla birlikte Gümrük Hanı’nda Düzenlenen 32. Ahilik Haftasını hep birlikte kutladık. Kutlamaya katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Tarafından Bu Yıl 35’incisi Düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda Gerçekleştirildi
Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Tarafından Bu Yıl 35’incisi Düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda Gerçekleştirildi
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından bu yıl 35’incisi düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda gerçekleştirildi.
Taksisinde Unutulan 87 Bin Lirayı Sahibine İade Etti
Taksisinde Unutulan 87 Bin Lirayı Sahibine İade Etti
Bir taksi şoförü, müşterisinin torpido gözünde unuttuğu 87 bin lirayı sahibine teslim etti. Taksicinin bu hareketi büyük bir takdir topladı.
Şanlıurfalı Çiftçilere Müjde / Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar Şanlıurfa’ya Geliyor
Şanlıurfalı Çiftçilere Müjde / Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar Şanlıurfa’ya Geliyor
19 Eylül 2019 Perşembe günü Şanlıurfa’da başlayacak olan pamuk hasadına katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelecek olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği ( TZOB ) genel başkanı Şemsi Bayraktar pamuk hasadına start verdikten sonra çiftçilere hitap edecektir.
Son Bir Yılda İşsiz Sayısı Bir Milyon
Son Bir Yılda İşsiz Sayısı Bir Milyon
İşsizlikteki yükseliş sürüyor. Haziranda geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 938 bin kişi arttı. Sektörler itibarıyla işsiz sayısındaki en yüksek artış inşatta oldu. Bunu sanayi ve tarım izledi.
Şanlıurfa’da İkinci Göbeklitepe Heyecanı
Şanlıurfa’da İkinci Göbeklitepe Heyecanı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 2014 yılında keşfedilen ve yeni bir Göbeklitepe olması beklenen Harbetsuvan Tepesi’nde başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor
​Şanlıurfa’da Yapılan El Yapımı Kurutmalıklar Tarihi Çarşıları Süslüyor
​Şanlıurfa’da Yapılan El Yapımı Kurutmalıklar Tarihi Çarşıları Süslüyor
Şanlıurfa’da sonbaharda temizlendikten sonra iplere geçirilip kurutulan ve kış aylarında satışa sunulan kurutmalık patlıcan, biber, acur, bamya gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı.
SP Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz'dan Urfalı Vekillere Tepki: Seçimlerde Kuzu Yiyenler Şimdi Nerdeler
SP Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz'dan Urfalı Vekillere Tepki: Seçimlerde Kuzu Yiyenler Şimdi Nerdeler
Yanmaz, bugün 'Beyaz Altın' diye adlandırılan pamuğun son durumu ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.
​Besicinin 20 Yıllık Birikimini Kayseri’den Çalıp Şanlurfa’da Satmışlar
​Besicinin 20 Yıllık Birikimini Kayseri’den Çalıp Şanlurfa’da Satmışlar
Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 kilometre yürütülerek çalınan 18 büyükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlar tarafından satılan şahıslardan tek tek toplanıp sahibine teslim edildi.
​Şanlıurfa’da Kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
​Şanlıurfa’da Kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Kaçak Avcılara Geçit Verilmedi
​Şanlıurfa’da Kaçak Avcılara Geçit Verilmedi
Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaptığı kontrol faaliyetlerinde kaçak av yapan avcılara cezai işlem uyguladı.
Bodrum Belediye Başkanı Bisiklete Binerek Tarihi Yerlerde Çöp Topladı
Bodrum Belediye Başkanı Bisiklete Binerek Tarihi Yerlerde Çöp Topladı
"Bodrum'da Doğa Kazanacak" sloganıyla başlatılan çevre duyarlılığı seferberliği kapsamında düzenlenen bisiklet turuna katılım hayli yoğundu. Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da pedal bastığı etkinlikte tarihi mekanlarda çöp toplandı.
Bakan Selçuk / Türkiye'deki Bütün Öğrencilere Zekâ Taraması Yapacağız, Öğretmenler Sıfırdan Uğraşmayacak
Bakan Selçuk / Türkiye'deki Bütün Öğrencilere Zekâ Taraması Yapacağız, Öğretmenler Sıfırdan Uğraşmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yetenek ve becerilerinin tespiti çalışmaları kapsamında 800 bin kadar öğrencinin zekâ taramasının yapıldığını belirterek, '2-3 yıl içerisinde bütün Türkiye’deki taramayı bitireceğiz' dedi.
Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz: Şanlıurfaspor/Suz
Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz: Şanlıurfaspor/Suz
Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Tarafından Bu Yıl 35’incisi Düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda Gerçekleştirildi
Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Tarafından Bu Yıl 35’incisi Düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda Gerçekleştirildi
Kulp Belediyesine Kayyum Atandı
Kulp Belediyesine Kayyum Atandı
Şanlıurfa’da Kaçakçılık Operasyonu
Şanlıurfa’da Kaçakçılık Operasyonu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:39
Güneş
06:02
Öğle
12:27
İkindi
15:54
Akşam
18:40
Yatsı
19:55
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿