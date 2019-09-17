Seçim Bitti Herşey Bitti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nerde

Şu anda Şanlıurfaspor Şampiyonluğa Oynayacaktı.

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz: Şanlıurfaspor/Suz...!!!Son dönemlerde yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılar sebebiyle gündemdeki yerini koruyan Şanlıurfaspor’la ilgili Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz’dan bir açıklama geldi. Yanmaz; sosyal medya hesabından: “Şanlıurfaspor/suz” başlığı altında şunları kaydetti:31 Mart seçiminde atkıyı taktı,slogan attı,tezahürat yaptı.Amigoları, taraftarları popülizm ve hamasetle gaza getirdi.Seçimden sonra Şanlıurfaspora Fransız!!Seçim bitti herşey bitti..!!Taraftar şaşkın!! Bize söz ve taahhüt veren Büyükşehir Belediye Başkanı nerde? Kayıplarda...!!Taraftar tribünlerde; Beyazgül - Kırmızıgül diye tezahürat yapacak.Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı;Sabahattin CEVHERİ dört dörtlük sporcu ve spor adamı.Yıllarını şanlıurfaspora vermiş popülizm yapıpta ucuza kaçmadı.

Şu anda Şanlıurfaspor Şampiyonluğa Oynayacaktı diyen Yanmaz sözlerine şöyle devam etti:



Siirt, Dıyarbakır,Gaziantep’in B Takımı, Elazığ, Malatya, Erzurum Süper Lige çıktı.ŞANLIURFASPOR bırakın süper lige çıkmayı en alt kümeye düşmek üzere.GÜZEL URFAM SANA ÇOK YAZIK OLDU...!!”Editör: Ahmet Şen