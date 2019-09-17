Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz: Şanlıurfaspor/Suz...!!!
Son dönemlerde yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılar sebebiyle gündemdeki yerini koruyan Şanlıurfaspor’la ilgili Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz’dan bir açıklama geldi. Yanmaz; sosyal medya hesabından: “Şanlıurfaspor/suz” başlığı altında şunları kaydetti:
Seçim Bitti Herşey Bitti31 Mart seçiminde atkıyı taktı,slogan attı,tezahürat yaptı.
Amigoları, taraftarları popülizm ve hamasetle gaza getirdi.
Seçimden sonra Şanlıurfaspora Fransız!!
Seçim bitti herşey bitti..!!
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı NerdeTaraftar şaşkın!! Bize söz ve taahhüt veren Büyükşehir Belediye Başkanı nerde? Kayıplarda...!!
Taraftar tribünlerde; Beyazgül - Kırmızıgül diye tezahürat yapacak.
Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı;
Sabahattin CEVHERİ dört dörtlük sporcu ve spor adamı.Yıllarını şanlıurfaspora vermiş popülizm yapıpta ucuza kaçmadı.
Şu anda Şanlıurfaspor Şampiyonluğa Oynayacaktı.
Şu anda Şanlıurfaspor Şampiyonluğa Oynayacaktı diyen Yanmaz sözlerine şöyle devam etti:
ŞANLIURFASPOR bırakın süper lige çıkmayı en alt kümeye düşmek üzere.
GÜZEL URFAM SANA ÇOK YAZIK OLDU...!!”
Editör: Ahmet Şen
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