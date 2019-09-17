Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 17 Eylül 2019 17:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Kaçakçılık Operasyonu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ile Haliliye ilçelerinde düzenlenen 'Türkiye Duman Uygulaması'nda 3 iş yerinde çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa’da Kaçakçılık Operasyonu

Şanlıurfa’da Kaçakçılık Operasyonu
 



Şanlıurfa’nın Eyyübiye ile Haliliye ilçelerinde düzenlenen 'Türkiye Duman Uygulaması'nda 3 iş yerinde çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.




 

Olayla İlgili Soruşturma Devam Ediyor 

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ile Haliliye ilçelerinde 3 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 105 litre kaçak alkollü içki, bin 785 adet cinsel uyarıcı hap ve 596 paket bandrolsüz sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Kulp Belediyesine Kayyum Atandı
Kulp Belediyesine Kayyum Atandı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu terör saldırıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı
Şanlıurfa’da Kaçakçılık Operasyonu
Şanlıurfa’da Kaçakçılık Operasyonu
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ile Haliliye ilçelerinde düzenlenen 'Türkiye Duman Uygulaması'nda 3 iş yerinde çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa’da Cinayetten Aranan Milletvekili Ağabeyi Teslim Oldu
Şanlıurfa’da Cinayetten Aranan Milletvekili Ağabeyi Teslim Oldu
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan firari cinayet şüphelisi, 15 ay sonra yakını ve aşiret mensubu çok sayıda kişiyle birlikte adliyeye gelerek teslim oldu.
Şanlıurfa’da Akaryakıt Tankeri Alev Alev Yandı
Şanlıurfa’da Akaryakıt Tankeri Alev Alev Yandı
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yangın sonrası tanker kullanılamaz hale geldi.
Yeni Anayasayla Suriye’nin Milli Üniter Yapısının Korunması Şart’
Yeni Anayasayla Suriye’nin Milli Üniter Yapısının Korunması Şart’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Ankara’da gerçekleştirdiği üçlü zirvesini değerlendiren Prof. Hasan Ünal, “Yeni anayasa sürecindeki uzlaşmayla Suriye’nin milli üniter yapısının korunması şart” dedi.
Şanlıurfa Suruç Doğumlu Mehmet Deniz’den 1 Aydır Haber Alınamıyor!
Şanlıurfa Suruç Doğumlu Mehmet Deniz’den 1 Aydır Haber Alınamıyor!
En son Şanlıurfa'da görüldüğü ailesi tarafından teyit edilen Mehmet Deniz, yoğun aramalara rağmen hala bulunamadı.
Adnan Oktar Davası Öncesi Silivri'de Geniş Güvenlik Önlemi Alındı
Adnan Oktar Davası Öncesi Silivri'de Geniş Güvenlik Önlemi Alındı
Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava bugün Silivri'de başlıyor. Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülecek olan duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı.
8 Ayda Yollarda 271 Bin Trafik Kazası Yaşandı, Bin 644 Kişi Öldü
8 Ayda Yollarda 271 Bin Trafik Kazası Yaşandı, Bin 644 Kişi Öldü
Yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor. 2019'un ilk 8 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 271 bin 993 trafik kazasında 189 bin 872 kişi yaralandı, bin 644 kişi hayatını kaybetti.
Eşini Öldürtüp Yaktı, 13 Yıl Maaşını Çekip Yedi,
Eşini Öldürtüp Yaktı, 13 Yıl Maaşını Çekip Yedi, "Smile" Tişörtü Giyip Gülümsedi
Sevgilisine eşini bıçaklatıp öldürttükten sonra cesedini yakan ve 13 yıl boyunca maaşını çekip yiyen kadın, sevgilisiyle birlikte yakalanıp tutuklandı. "Smile" yazılı tişört giyen kadının cezaevine giderken gülümsemesi dikkat çekti.
Korkunç Olay! Kadını Çırılçıplak Soyup Domuz Bağıyla Bağladılar
Korkunç Olay! Kadını Çırılçıplak Soyup Domuz Bağıyla Bağladılar
Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın "Kadın ve çocuklarla ilgili ihbarlara öncelik verin. Alarma geçin" şeklindeki talimatı, evde çıplak halde domuz bağıyla bağlanan kadının hayatını kurtardı.
Çocuk Gelini, Arkadaşına Gönderdiği Mesaj Kurtardı
Çocuk Gelini, Arkadaşına Gönderdiği Mesaj Kurtardı
​A.Ö. isimli 17 yaşındaki kız çocuğu, zorla evlendirildiğini belirterek arkadaşından yardım istedi. Kıza yardım etmek isteyen arkadaşının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, büyük bir skandalı önledi.
​Eşinin Sevgilisini Öldürüp Sosyal Medyadan Mesaj Yayınladı
​Eşinin Sevgilisini Öldürüp Sosyal Medyadan Mesaj Yayınladı
Taziye evinde ayrılma aşamasındaki eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Tuncay Ardıç’ı bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı Gökhan C., sosyal medya hesabından ailesine mesaj yolladı.
Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz: Şanlıurfaspor/Suz
Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz: Şanlıurfaspor/Suz
Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Tarafından Bu Yıl 35’incisi Düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda Gerçekleştirildi
Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Tarafından Bu Yıl 35’incisi Düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası Gümrükhanı'nda Gerçekleştirildi
Kulp Belediyesine Kayyum Atandı
Kulp Belediyesine Kayyum Atandı
Şanlıurfa’da Kaçakçılık Operasyonu
Şanlıurfa’da Kaçakçılık Operasyonu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:39
Güneş
06:02
Öğle
12:27
İkindi
15:54
Akşam
18:40
Yatsı
19:55
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿