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Bu haber 17 Eylül 2019 14:23:21 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Akaryakıt Tankeri Alev Alev Yandı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yangın sonrası tanker kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa’da Akaryakıt Tankeri Alev Alev Yandı

Şanlıurfa’da Akaryakıt Tankeri Alev Alev Yandı



Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yangın sonrası tanker kullanılamaz hale geldi.


 

Yangınla İlgili İnceleme Başlatıldı 

Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesine bağlı Dutluk Mahallesi’nde henüz belirlenmeyen bir nedenle akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası akaryakıt tankeri kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Şanlıurfa’da Akaryakıt Tankeri Alev Alev Yandı
Şanlıurfa’da Akaryakıt Tankeri Alev Alev Yandı
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yangın sonrası tanker kullanılamaz hale geldi.
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