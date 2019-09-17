Şanlıurfalı Çiftçilere Müjde / Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar Şanlıurfa’ya Geliyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şanlıurfa'ya geliyor.

Şanlıurfalı Çiftçilere Müjde / Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar Şanlıurfa’ya Geliyor19 Eylül 2019 Perşembe günü Şanlıurfa’da başlayacak olan pamuk hasadına katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelecek olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği ( TZOB ) genel başkanı Şemsi Bayraktar pamuk hasadına start verdikten sonra çiftçilere hitap edecektir.Bayraktar, Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da, pamuk hasat sezonunun açılışına katılacak.Yapılacak olan program öncesinde kentteki ziraat odaları başkanları da bir araya geldi. Gerçekleştirilen istişare toplantısında başkanlar, hem açılış konusunda hem de sorunlar ve çözümleri noktasında değerlendirmeler yaptı.Toplantı ile ilgili olarak bilgiler veren Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, "Önümüzdeki günlerde Şanlıurfa’da düzenlenecek olan pamuk hasat sezonunun açılışına katılacak olan TZOB Gnl Bşk. Şemsi Bayraktar’ın ilimizi ziyaret öncesi oda başkanlarımızla istişare toplantısı yaptık" sözlerine yer verdi. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu tüm Şanlıurfalı çiftçileri davet ederek şöyle dedi:Bu organizasyonda genel başkanımızı yalnız bırakmayarak geniş çiftçi kitlesiyle tüm Şanlıurfalı hemşerilerimizi hasat alanına bekliyoruz. Saat 15:00’da başlayacak olan topantı Osmanbey kırsal mahallesi Mardin yolu hipodrom kavşağı 500. Metre’de gerçekleştirilecektir. Tüm çiftçilerimiz hasat alanına davetlidir”Editör: Ahmet Şen