Yaklaşık Bir Aydır Kayıp

Lütfen Bize Yardımcı Olun!

Şanlıurfa Suruç Doğumlu Mehmet Deniz’den 1 Aydır Haber Alınamıyor!En son Şanlıurfa'da görüldüğü ailesi tarafından teyit edilen Mehmet Deniz, yoğun aramalara rağmen hala bulunamadı.Hiçbir sorunu olmadığını, durup dururken ortadan kaybolduğunu Urfa.com Haber Servisi’ne bildiren kardeşi; kayıp şahıs Mehmet Deniz’in daha önce Suruç Çadırkent’te çalıştığını da ifade etti.Kanalımıza kayıp şahıs Mehmet Deniz’le ilgili bilgi veren kardeşi, şunları kaydetti:“Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın, abim Mehmet’in şu an hayatta mı ölü mü; onu da bilemiyoruz. Bu duygunun nasıl acı verici bir durum olduğunu ancak benzeri olaylar yaşayanlar bilir. Tüm Şanlıurfa’lı hemşerilerimden ve abimi çevre illerde de gören yurttaşlarımdan bize yardımcı olmalarını rica ediyorum. Umut açısından bu kayıp haberinin paylaşılması erken bulunmasına katkısı olur diye düşünüyorum. Herkesten yardımcı olmalarını; bulanların ve görenlerin derhal bu numaraları aramalarını istirham ediyorum” / 0 544 572 03 19 / 0 543 472 20 63 / 0 545 405 15 19Editör: Ahmet Şen