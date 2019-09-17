Son Bir Yılda İşsiz Sayısı Bir Milyon

Hizmetteki Kayıp 379 Bin

İşsizler Ordusu 6.5 Milyon

Son Bir Yılda Bir Milyon İşsizİşsizlikteki yükseliş sürüyor. Haziranda geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 938 bin kişi arttı. Sektörler itibarıyla işsiz sayısındaki en yüksek artış inşatta oldu. Bunu sanayi ve tarım izledi.Haziran 2019 dönemine ilişkin işsizlik istatistikleri yayınlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine baktığımızda önceki dönemlerde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bir milyonu aşan işsiz sayısındaki artışın 938 binde kaldığı görüldü. Böylece resmi işsiz sayısı 4 milyon 253 bin oldu. İşsizlik oranı da yüzde 13 olarak hesaplandı. 15-24 yaş arasını kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı 5.4 puan artarak yüzde 24.8’e ulaştı.Daha önce çalıştıkları sektörlere bakarak işsiz kalanlar ayrıştırdığımızda, oransal olarak işsiz sayısındaki en fazla artışın yüzde 57.2 ile inşaat sektöründe olduğu görüldü. Son bir yılda bu sektörde 230 bin kişi işini kaybetti.İnşaatı yüzde 44.5 ile sanayi sektörü izledi. Sanayide çalışıp da kriz yüzünden işini kaybedenlerin sayısı 229 bin oldu. Tarımdaki işsiz sayısı artışı da yüzde 36.1 olarak hesaplandı. Sayı olarak en fazla işini kaybedenler hizmetler sektöründe oldu. Bu sektörde çalışıp da işsiz kalan kişi sayısı 379 bin arttı. 2018 Haziran dönemine kıyasla artış oranı yüzde 20.8 oldu. Sekiz ay önce işini kaybedenler ve ilk defa iş arayanları da eklediğimizde geçen yıl haziran döneminde 3 milyon 315 bin olan işsiz sayısı 4 milyon 253 bine çıktı.Dört milyonu aşan işsizler içerisinde son bir yıl içerisinde işsiz kalanların sayısı 3 milyon 261 bin olarak kaydedildi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi istihdamdaki erime sürdü ve geçen yıl haziran dönemine kıyasla istihdam edilenlerin sayısı 802 bin azalarak 28.5 milyonda kaldı. İstihdam iki puan daraldı. Aynı dönemde iş gücüne katılım da zayıfladı. İş gücüne dahil olan kişi sayısı 137 bin oldu. Katılım oranı ise yüzde 0.5 azalarak yüzde 53.3’e geriledi. Çeşitli nedenlerle iş aramayıp da çalışmaya hazır olan yani iş bulmkatan umudu kesmiş işsizlerin sayısında 167 bin kişilik artış oldu. Umudu kırık işsiz sayısı 2 milyon 310 bine çıktı. Dar tanımlı işsiz sayısı olan 4 milyon 253 bin ile bu sayıyı topladığımızda 6.5 milyonu aşan bir işsizler ordusu ile karşı karşıyayız. İstihdamın daraldığı iş gücüne katılımın düştüğü bu dönemde kayıtdışı çalışanların sayısında ise 1.2 puanlık artış meydana geldi. Buna göre 28.5 milyonluk istihdamın yüzde 35.2’si yani 10 milyondan fazla kişi herhangi bir sosyal güvencesi olmadan çalışıyor.Editör: Ahmet Şen