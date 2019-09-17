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Bu haber 17 Eylül 2019 09:08:01 Tarihinde eklenmiştir.

Eşini Öldürtüp Yaktı, 13 Yıl Maaşını Çekip Yedi, "Smile" Tişörtü Giyip Gülümsedi

Sevgilisine eşini bıçaklatıp öldürttükten sonra cesedini yakan ve 13 yıl boyunca maaşını çekip yiyen kadın, sevgilisiyle birlikte yakalanıp tutuklandı. "Smile" yazılı tişört giyen kadının cezaevine giderken gülümsemesi dikkat çekti.

Eşini Öldürtüp Yaktı, 13 Yıl Maaşını Çekip Yedi,

 Eşini öldürtüp yaktı, 13 Yıl Maaşını Çekip Yedi, "Smile" Tişörtü Giyip Gülümsedi





Sevgilisine eşini bıçaklatıp öldürttükten sonra cesedini yakan ve 13 yıl boyunca maaşını çekip yiyen kadın, sevgilisiyle birlikte yakalanıp tutuklandı. "Smile" yazılı tişört giyen kadının cezaevine giderken gülümsemesi dikkat çekti.




 

Cezaevine Gülerek Gitti

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine bağlı faili meçhul dedektifleri, emniyet müdürü Zafer Aktaş'ın faili meçhul dosyalarının bir bir açılıp çözülmesi talimatıyla harekete geçti. Ekip, 5 Ekim 2006'da yakılmış halde bulunan cesedin kimliğini belirlemekle işe başladı. Şahsın İbrahim Vural olduğu annesinden alınan DNA ile belirlenince, İbrahim Vural'ın yakınları ve 2006 yılında öldürülen kişiler incelemeye alındı.

Ekipler, bunun üzerine İbrahim Vural'ın eşinin geriye dönük cep telefonu kayıtlarını inceledi. Aynı zamanda Fitnat Vural'ın Serdar T. ile ilişkisi olduğu da saptandı. Polis araştırmaya derinleştirdiğinde Vural'ı Serdar T.'nin evde 8 bıçak darbesiyle öldürdüğünü, ardından Fitnat Vural ile birlikte çöplüğe götürerek burada yaktıklarını saptadı. Ayrıca Fitnat Vural'ın yaktığı kocasının 13 yıl boyunca maaşını çektiğini belirledi. Bunun üzerine polis iki zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar, ifadelerinde birbirini suçladı. Adliyeye sevk edilip tutuklanan iki sevgiliden Fitnat Vural'ın cezaevine giderken "gülümse" anlamına gelen İngilizce "smile" yazılı tişört giyip gülmesi de dikkat çekti. Zanlı kadının, sevgilisine, yan odada uyuyan 11 yaşındaki çocuğunun yanında eşini öldürtüp, çöplükte yaktıktan sonra maaşını 13 yıl boyunca çekip gece hayatında harcaması, yakalandıktan sonra cezaevine gülerek gitmesi herkesi hayrete düşürdü.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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Eşini Öldürtüp Yaktı, 13 Yıl Maaşını Çekip Yedi,
Eşini Öldürtüp Yaktı, 13 Yıl Maaşını Çekip Yedi, "Smile" Tişörtü Giyip Gülümsedi
Sevgilisine eşini bıçaklatıp öldürttükten sonra cesedini yakan ve 13 yıl boyunca maaşını çekip yiyen kadın, sevgilisiyle birlikte yakalanıp tutuklandı. "Smile" yazılı tişört giyen kadının cezaevine giderken gülümsemesi dikkat çekti.
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