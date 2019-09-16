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Bu haber 16 Eylül 2019 20:44:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Esad af çıkardı, Suriye’ye Dönün Dedi! Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Ülkesine Dönecek Mi?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir af çıkararak, bazı suçların cezasını hafifletti ve üç ile altı ay arasında teslim olmaları şartıyla asker kaçaklarını bağışladı.

​Esad af çıkardı, Suriye’ye Dönün Dedi! Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Ülkesine Dönecek Mi?

Reuters haber ajansının aktardığına göre af kararı, 14 Eylül tarihinden önce işlenen suçları kapsayacak. Karar, ölüm cezasını ağırlaştırılmış ömür boyu hapse, ömür boyu hapis cezasını ise 20 yıla düşürüyor.


 

Asker Kaçaklarına da Af Geldi

Asker kaçaklarının da aftan yararlanmak için üç ay içerisinde teslim olması gerekiyor. Yurt dışındaki asker kaçakları için ise bu süre altı ay olarak belirlendi.

 

Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığına Af Yok

Ancak af, devletle savaşmak için silahlanan, Suriye’ye karşı yabancı uluslarla birlik olan ya da Şam’ın terörist olarak gördüğü muhaliflere katılan Suriyelileri kapsamıyor. Uyuşturucuyla bağlantılı suçlar ve silah kaçakçılığı da af kapsamına dahil edilmedi.

Beşar Esad geçen yıl da ülkesindeki silahlı çatışmalara katılan savaşçıların ve bazı vatandaşların affedilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.


Editör: Bahar Yüksel
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​Esad af çıkardı, Suriye’ye Dönün Dedi! Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Dönecek Mi?
​Esad af çıkardı, Suriye’ye Dönün Dedi! Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Dönecek Mi?
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir af çıkararak, bazı suçların cezasını hafifletti ve üç ile altı ay arasında teslim olmaları şartıyla asker kaçaklarını bağışladı.
​Esad af çıkardı, Suriye’ye Dönün Dedi! Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Ülkesine Dönecek Mi?
​Esad af çıkardı, Suriye’ye Dönün Dedi! Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Ülkesine Dönecek Mi?
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir af çıkararak, bazı suçların cezasını hafifletti ve üç ile altı ay arasında teslim olmaları şartıyla asker kaçaklarını bağışladı.
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