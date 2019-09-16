​Esad af çıkardı, Suriye’ye Dönün Dedi! Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Dönecek Mi?

Asker Kaçaklarına da Af Geldi

Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığına Af Yok

Reuters haber ajansının aktardığına göre af kararı, 14 Eylül tarihinden önce işlenen suçları kapsayacak. Karar, ölüm cezasını ağırlaştırılmış ömür boyu hapse, ömür boyu hapis cezasını ise 20 yıla düşürüyor.Asker kaçaklarının da aftan yararlanmak için üç ay içerisinde teslim olması gerekiyor. Yurt dışındaki asker kaçakları için ise bu süre altı ay olarak belirlendi.Ancak af, devletle savaşmak için silahlanan, Suriye’ye karşı yabancı uluslarla birlik olan ya da Şam’ın terörist olarak gördüğü muhaliflere katılan Suriyelileri kapsamıyor. Uyuşturucuyla bağlantılı suçlar ve silah kaçakçılığı da af kapsamına dahil edilmedi.Beşar Esad geçen yıl da ülkesindeki silahlı çatışmalara katılan savaşçıların ve bazı vatandaşların affedilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.Editör: Bahar Yüksel