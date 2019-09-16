Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Eylül 2019 21:30:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa Tereyağı Çok Sağlıklı Diyen Canan Karatay: Doğal beslendiğim için genç ve sağlıklı görünüyorum dedi

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hakiki zeytinyağının kilo verdirdiğini belirterek, "Hareket ederim, tereyağı ve zeytinyağı tüketirim. Doğal beslenmemden dolayı genç ve sağlıklı görünüyorum" dedi.

​Urfa Tereyağı Çok Sağlıklı Diyen Canan Karatay: Doğal beslendiğim için genç ve sağlıklı görünüyorum dedi

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dengeli ve doğal beslenme ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Zeytinyağının kalorisinin yüksek olmasına rağmen kilo verdirdiğini ileri süren Karatay, şöyle konuştu:
"Zeytinyağı aslında yağ değildir. Zeytin meyvesinin suyudur. En sağlıklı meyvedir. İşlenmiş çekirdek yağlarıyla karıştırmamalıyız. Her zaman söylüyorum. Zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Yemeklerde mutlaka kullanmalıyız. Özellikle yoğun bakımlardaki ve kronik hastalar ile yaşlıların sabah- akşam birer kahve fincanı içmesi gerekiyor. Bağırsaklardaki dost bakterilerin çoğalmasını sağlar, kanımızı sulandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, Alzheimer'i önler, vücutta birikmiş olan serbest oksijen radikallerini yok eder. Kalp krizini, şeker hastalığını ve karaciğer yağlanmasını önlüyor. Kalorisinin yüksek olmasına kimse aldanmasın. Şişmanlatmaz, aksine kilo verdirir."





 

En Sağlıklısı Urfa Tereyağıdır

Urfa ve Trabzon tereyağlarının ise en sağlıklı tereyağı olduğunu ifade eden Karatay, "Tereyağının içeriğinde yüzde 40 zeytinyağı bulunur. Hiçbir zaman damarları tıkamaz. Kış mevsimi geldi. Artık kahvaltıda turpa sürüp, yenilmesi gerekiyor" dedi. 

Canan Karatay ayrıca kendisinin de sadece bu yağları tükettiğini belirterek, "Hareket ederim, tereyağı ve zeytinyağı tüketirim. İthal olmayan bol bol fındık, fıstık. Her gün 3 saat yüzüp, güneşlenirim. Uyku saatime çok dikkat ediyorum. Bağırsakları korumak çok önemli. Doğal beslenmemden dolayı genç ve sağlıklı görünüyorum" diye konuştu.





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
​Urfa Tereyağı Çok Sağlıklı Diyen Canan Karatay: Doğal beslendiğim için genç ve sağlıklı görünüyorum dedi
​Urfa Tereyağı Çok Sağlıklı Diyen Canan Karatay: Doğal beslendiğim için genç ve sağlıklı görünüyorum dedi
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hakiki zeytinyağının kilo verdirdiğini belirterek, "Hareket ederim, tereyağı ve zeytinyağı tüketirim. Doğal beslenmemden dolayı genç ve sağlıklı görünüyorum" dedi.
4. Kez Kansere Yakalanan Neslican Tay, Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
4. Kez Kansere Yakalanan Neslican Tay, Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
​ 19 yaşında kanserle tanışan ve bu yolda bacağını kaybeden, sosyal medyadan tanıdığımız Neslican Tay 4. Kez kansere yakalanarak yoğun bakıma kaldırıldı.
RTÜK, Cinsel İçerikli İlaçlara El Attı
RTÜK, Cinsel İçerikli İlaçlara El Attı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplum sağlığını tehdit eden yanıltıcı yayınlara ilişkin son 3 yılda 165 kez para cezası verildiğini açıkladı. RTÜK, özellikle cinsel içerikli ve bitkisel olduğu söylenen ilaçların halkın manevi değerlerini istismar ettiği gerekçesiyle bu tarz ilaçları pazarlayanlara ceza yağdıracağını da duyurdu.
Hıçkırığa İyi Gelen 7 Yöntem
Hıçkırığa İyi Gelen 7 Yöntem
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "Uzun süre devam eden hıçkırık başka hastalıkların habercisi olabilir. Hıçkırık için buruna sirke çekmek, limon veya amonyak gibi keskin kokulu bir maddeyi koklamak, hızlı nefes alıp vermek, derin bir nefes alıp soluğumuzu tutmak, buz yutmak veya buzlu su içmek gibi yöntemler uygulanmalı" dedi.
​Çöpte Buldukları Antidepresan İlaçları İçen 4 Çocuk Hastanelik Oldu
​Çöpte Buldukları Antidepresan İlaçları İçen 4 Çocuk Hastanelik Oldu
Çöpte buldukları antidepresan ilaçlarını içen ikisi kardeş yaşları 4 ile 7 arasından değişen 4 çocuk zehirlendi. Zehirlenen çocuklar Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı
Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı
Küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi ile 20 mahalle karantina altına alındı. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
​Ucuz Etin Yahnisi Felaket getirdi! 45 Kişi Yedikleri Dönerden Zehirlendi
​Ucuz Etin Yahnisi Felaket getirdi! 45 Kişi Yedikleri Dönerden Zehirlendi
Dönerden zehirledikleri iddiasıyla 45 kişi hastaneye kaldırıldı. hastaneye kaldırılanların gün içinde ne yedikleri sorulduğunda 'Döner yedim' cevabı oldu.
​Uyuyor Ama Dinlenemiyorsanız Dikkat
​Uyuyor Ama Dinlenemiyorsanız Dikkat
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, psikolojik rahatsızlıkların uykunun hem kalitesini hem de süresini olumsuz etkilediğini söyledi.
​Herkes domates sanmıştı, Yemeyin Zehirlidir Denildi
​Herkes domates sanmıştı, Yemeyin Zehirlidir Denildi
Ektikleri patatesleri yeşermeye başlayınca patates dallarında domatesleri gören köylüler şaşkınlık yaşamıştı. Konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü açıklama yaptı.
​Ölümcül Virüs Türkiye'de Görüldü! Geçen Yıl 26 Kişi Hastanelik Olmuştu
​Ölümcül Virüs Türkiye'de Görüldü! Geçen Yıl 26 Kişi Hastanelik Olmuştu
Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada sivrisinek sokmasıyla bulaşan ve nadiren de olsa ölüme yol açabilen Batı Nil Virüsü enfeksiyonu hakkında bilgi vererek, Türkiye’de bu şekilde 4 vak’a tespit edildiğini kaydetti.
​Sağlık Bakanlığı Uyardı! Hepimiz Yanlış Yapıyoruz, Dondurulmuş Gıdalar Dikkat!
​Sağlık Bakanlığı Uyardı! Hepimiz Yanlış Yapıyoruz, Dondurulmuş Gıdalar Dikkat!
Sağlık Bakanlığı, akut bağırsak enfeksiyonlardan korunmak için dondurulmuş gıdaların oda ısısında bekletilerek çözülmemesi gerektiğini belirtti.
​Tatilciler Dikkat! Deniz ve Havuz Ölüme Kadar Götürüyor
​Tatilciler Dikkat! Deniz ve Havuz Ölüme Kadar Götürüyor
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, havuz ve denizlerden bulaşan mikroplardan dolayı kulak burun hastalıklarında artış olduğunu söyledi.
Çocuk Gelini, Arkadaşına Gönderdiği Mesaj Kurtardı
Çocuk Gelini, Arkadaşına Gönderdiği Mesaj Kurtardı
​Urfa Tereyağı Çok Sağlıklı Diyen Canan Karatay: Doğal beslendiğim için genç ve sağlıklı görünüyorum dedi
​Urfa Tereyağı Çok Sağlıklı Diyen Canan Karatay: Doğal beslendiğim için genç ve sağlıklı görünüyorum dedi
​Esad af çıkardı, Suriye’ye Dönün Dedi! Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Dönecek Mi?
​Esad af çıkardı, Suriye’ye Dönün Dedi! Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Dönecek Mi?
​Esad af çıkardı, Suriye’ye Dönün Dedi! Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Ülkesine Dönecek Mi?
​Esad af çıkardı, Suriye’ye Dönün Dedi! Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Ülkesine Dönecek Mi?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:38
Güneş
06:01
Öğle
12:27
İkindi
15:55
Akşam
18:41
Yatsı
19:57
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿