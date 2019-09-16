​Şanlıurfa’da Yapılan El Yapımı Kurutmalıklar Tarihi Çarşıları Süslüyor

“Kurutmalıklarda geçen yıl patlıcan, bu yılda isot pahalı”

Urfa Kurutmalıkları Yerli Yabancı Turistlerin İlgi Odağı Oldu

Kentte tarihi çarşılar bölgesini rengarenk görünümüyle boyayan kışlık kurutmalık sebzeler, yoğun rağbet görüyor. Sonbahar aylarında evlerde özenle temizlenen biber, patlıcan, acur, bamyalar daha sonra iplere geçirilerek, kurutuluyor. Ardından muhafaza edilerek, kışın dükkanlarda satışa sunuluyor. Kış aylarının vazgeçilmez yemekleri arasında gösterilen kurutmalıklar, rengarenk görünümü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kurutmalık ürünler her bağında 50 adet bulunuyor, fiyatları ise 10 ila 15 lira arasında değişiyor.Kurutmalık ürünlerde sezon başladığını belirten esnaf Osman Kazaz, “Kurutmalıklarda geçen yıla göre patlıcan ucuz. Bu yılda isot pahalıdır. İsotun bu yılki fiyatı 15 lira. Kurutmalık sezonu yeni açıldı. İsot ürünü ilerde 25 lira kadar pahalanabilir. Geçen yıl isotun fiyatı 10 liraydı. Kurutmalıklarda en çok satılan ürün acur, kabak ve isottur. Urfalıların kışın vazgeçilmez yemekleridir. Haftada en az bir defa kurutmalıklar sofrada yerini alır. Kabak bağı 15 lira, patlıcan 14 lira, İsot 15 lira ve acur 10 lira olarak satışı yapılıyor. Kurutmalıklar bağında 50 adet bulunur” dedi.Kurutmalıklar yaz aylarını aratmayan kış ürünler olduğunu aktaran esnaf Selahattin Durmuş, “Kurutmalıklarımız çok güzel. Urfa’ya has, yöreye aittir. Kurutmalıklar kışın en güzel yemeklerimizdir. Kurutmalıklar hem organik hem de doğaldır. Yaz aylarını aratmayan kış ürünlerimizdir. Doğal ürünler olduğu için vücuda da faydalıdır. Kurutmalıklar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Kurutmalıkların sezonu başladı. Şehir dışındaki vatandaşlarda kurutmalıkları biliyorlar. Kurutmalık satışlarımız gayet iyi satılıyor” diye konuştu.Editör: Bahar Yüksel