​Eğitim Kitabına Mahmut Tuncer Fotoğrafı Basıldı!

Akdemisyen Hukukçu: Zaytung’dur Dedim ama Maalesef Gerçekmiş

Okullarımızda Böyle Bir Şey Yok

Yayın Evinden Açıklama Geldi

Türkiye gündemine oturan olayda bir kitapta Mahmut Tuncer ve Tuncer’e ait bir söz tepkilere neden oldu. Kitapta yer alan ifadeler Prof. Dr. Bahadır Erdem tarafından Twitter'da gündeme getirildi. Erdem kitabın sayfasını paylaşarak şu ifadelere yer verdi;İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem'in "Çocukların eğitim kitabında böyle saçma sapan şey olmaz gerçek değildir Zaytung'dur dedim ama maalesef gerçekmiş" ifadeleriyle paylaştığı tweet, kısa sürede çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.Erdem'e yanıt veren MEB'de Türkçe öğretmeni olan Levent Beder ise, "MEB test kitabı kullanılmasını önermiyor. Bu bildiğiniz herhangi bir öğretmenimiz tarafından hazırlanmış test kitabı. Bizim okul kitaplarımızda böyle bir şey yok" dedi.Tepki çeken kitabın Günay Yayınları tarafından basıldığı ortaya çıktı.Konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklama yapan Günay Yayınları, kitabın Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmadığını öne sürdü. Açıklamada, "Esprili olduğu için böyle bir görsel kullandık. Baskısı kaldırıldı. Yeni baskıda kullanmadık" ifadelerine yer verildi.Editör: Bahar Yüksel