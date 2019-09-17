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Bu haber 17 Eylül 2019 00:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Davutoğlu ve Babacan'a Çağrı: Buyurun Partimize Gelin

Ak Parti’den istifa eden Ali Babacan ve Davutoğlu’nu partilerine davet ettiler. Refah Partisi’nin yapmış olduğu bu davette “Burada Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, buyursunlar gelsinler” ifadelerine yer verildi.

​Davutoğlu ve Babacan'a Çağrı: Buyurun Partimize Gelin

-​Davutoğlu ve Babacan'a Çağrı: Buyurun Partimize Gelin

 

Babacan ve Davutoğlu’na Çağrı

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Burada Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, buyursunlar gelsinler, 2020'de yapılacak erken seçimle Türkiye'nin en genç devlet başkanı olacak Fatih Erbakan ile siyaset yapsınlar." ifadeleriyle Babacan ve Davutoğlu'na çağrıda bulundu.



 

Yeniden Refah Partisi Zaten Kurulmuş, Buyursunlar Gelsinler

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'a davette bulunarak, "Burada Yeniden Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, buyursunlar gelsinler." ifadelerini kullandı.





Editör: Bahar Yüksel


 
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​Davutoğlu ve Babacan'a Çağrı: Buyurun Partimize Gelin
​Davutoğlu ve Babacan'a Çağrı: Buyurun Partimize Gelin
Ak Parti’den istifa eden Ali Babacan ve Davutoğlu’nu partilerine davet ettiler. Refah Partisi’nin yapmış olduğu bu davette “Burada Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, buyursunlar gelsinler” ifadelerine yer verildi.
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