-​Davutoğlu ve Babacan'a Çağrı: Buyurun Partimize Gelin

Babacan ve Davutoğlu’na Çağrı

Yeniden Refah Partisi Zaten Kurulmuş, Buyursunlar Gelsinler

-​Davutoğlu ve Babacan'a Çağrı: Buyurun Partimize GelinYeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Burada Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, buyursunlar gelsinler, 2020'de yapılacak erken seçimle Türkiye'nin en genç devlet başkanı olacak Fatih Erbakan ile siyaset yapsınlar." ifadeleriyle Babacan ve Davutoğlu'na çağrıda bulundu.Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'a davette bulunarak, "Burada Yeniden Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, buyursunlar gelsinler." ifadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel