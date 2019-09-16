Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Eylül 2019 17:30:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Sayıştay’dan Belediyeler için Yeni Karar! Bu Giderler Artık Memurun Cebinden Çıkacak

Sayıştay, il dışındaki bir fuara katılan personelin konaklama giderlerinin, belediyenin 'Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri'nden ödenemeyeceğine hükmetti.

​Sayıştay’dan Belediyeler için Yeni Karar! Bu Giderler Artık Memurun Cebinden Çıkacak

Yüksek Mahkeme; bu tür ödemelerine imza atanların Harcırah Kanunu'ndaki belirtilen miktarın üzerindeki tutarı ceplerinden karşılayacağına karar verdi. Kararla birlikte belediler kanalıyla yapılan keyfi harcamaların önüne geçilmesi bekleniyor.



 

'Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Ödenmeyecek

Emsal nitelikteki karara Sayıştay 5. Dairesi imza attı. Bir belediye adına şehir dışındaki fuara giden belediye personelinin konaklama gideri belediyenin 'Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri'nden ödendiği tespit edildi.


Konuyla ilgili açılan soruşturmaya son noktayı Sayıştay 5. Dairesi koydu. Kararda şöyle denildi: ''Yatacak yer temini için ilgili kişilere ödenecek gündelik tutarının da ilk 10 gün için gündeliklerinin yüzde 50 artırımlı miktarı olan tutarı geçmemesi gerekmektedir. Ancak yapılan incelemede bu tutarın oldukça üzerinde konaklama gideri ödemesi yapıldığı anlaşılmaktadır. Sorumlular savunmalarında harcamaların il dışında yapılan belediyenin katıldığı fuarlarda organizasyon, personel ve benzeri giderler olduğunu ve bu ödemelerin Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri kapsamında yapıldığını belirtmişlerdir. Fuara görevli olarak gönderilen belediye personeline harcırah ödemesinin yapılmadığını ifade etseler de belediye personelinin il dışındaki konaklama bedellerinin fuar organizasyonun giderleri arasında sayılması mümkün görünmemektedir. Nitekim İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi'nin 5 inci maddesinde konuya açıklık getirilmiştir. Fuar organizasyonuna katılım amacıyla il dışında geçici görevlendirilen belediye personelinin konaklama bedellerinin Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri kapsamında ödenmesi mümkün değildir. Bu durumda, geçici görevlendirme ile il dışına gönderilen personelin konaklama bedellerinin ödenmesinde Harcırah Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu itibarla, adı geçen personel için mevzuatta öngörülen sınırın üzerinde konaklama gideri ödemesinde bulunulması sonucu oluşan kamu zararının, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisine müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.''





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
​Sayıştay’dan Belediyeler için Yeni Karar! Bu Giderler Artık Memurun Cebinden Çıkacak
​Sayıştay’dan Belediyeler için Yeni Karar! Bu Giderler Artık Memurun Cebinden Çıkacak
Sayıştay, il dışındaki bir fuara katılan personelin konaklama giderlerinin, belediyenin 'Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri'nden ödenemeyeceğine hükmetti.
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,6470 liradan, euro ise 6,2620 liradan güne başladı.
​Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Zam
​Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Zam
Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 6 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam yapıldı.
Çin'den Dolayı Borsalar Dünyada Düşüşe Geçti
Çin'den Dolayı Borsalar Dünyada Düşüşe Geçti
Çin’in, para birimi yuanın aşırı değer kaybetmesine, müdahale etmemesi, dünyadaki başlıca borsalarda değer kayıpları getirdi.
​Kilosu 30 Kuruş! Binlerce Ton Karpuz Zararına Bile Satılmıyor!
​Kilosu 30 Kuruş! Binlerce Ton Karpuz Zararına Bile Satılmıyor!
Ektikleri karpuzlara 30 kuruşa bile alıcı bulamayan çiftçiler kara kara düşünüyor.
​Gezen Tavuk Deyip 10 Kuruşluk Yumurtayı 1 Liraya Satıyorlar!
​Gezen Tavuk Deyip 10 Kuruşluk Yumurtayı 1 Liraya Satıyorlar!
Yumurtada 'gezen tavuk' aldatmacası üreticiyi perişan etti. Üçkağıtçılar, üreticinin kalitesiz diyerek fabrikalara 10 kuruşa sattığı yumurtaları gezen tavuk yumurtası diyerek halka 1 TL'den yediriyor.
​Erdoğan, Çiftçiye Müjdeyi Verdi! Desteklemeler Bayramdan Önce Yatırılacak
​Erdoğan, Çiftçiye Müjdeyi Verdi! Desteklemeler Bayramdan Önce Yatırılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde düzenlenen TİGEM 69'uncu Geleneksel Hasat Bayramı'nda vatandaşlara hitap etti. Çiftçilere müjde vermeyi ihmal etmeyen Erdoğan, “Erdoğan, "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
​Otomobil Devi, 10 Binden Fazla İşçinin İşine Son Veriyor
​Otomobil Devi, 10 Binden Fazla İşçinin İşine Son Veriyor
Japon otomobil üreticisi, dünya genelinde 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.
​Çuvalını Tarlada 5 Liraya Aldıkları Yeşil Soğanı, Şanlıurfa’da 100 Liraya Satıyorlar
​Çuvalını Tarlada 5 Liraya Aldıkları Yeşil Soğanı, Şanlıurfa’da 100 Liraya Satıyorlar
soğan ve yeşillik üreten çiftçiler, ürünlerin çok ucuza alınmasından şikayetçi. Komisyoncuların tarladan 5 liraya aldığı yeşil soğanın çuvalını, halde 100 liraya sattığını kaydeden çiftçiler, yetkililerin konuya el atmasını istiyor.
​Bezine Zam Değil, İndirim Geldi
​Bezine Zam Değil, İndirim Geldi
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi.
​Mahmut Tanal, Milli Piyango Talihli Haberine Temkinli Yaklaşıyorum
​Mahmut Tanal, Milli Piyango Talihli Haberine Temkinli Yaklaşıyorum
CHP’li vekil Mahmut Tanal, 8 Temmuz 2019 tarihinde Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazananın ortaya çıkmaması ile ilgili soru önergesi verdiğini hatırlatarak dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
​Milli Servet Hurdaya Çıktı, 8 Yıldır Bekleyen Var
​Milli Servet Hurdaya Çıktı, 8 Yıldır Bekleyen Var
Otoparklarda bağlı tutulan araç sayılarında artış yaşanıyor. Aralarında 8 yıldır bekleyen araçların birçoğunun çürüdüğü gözlenirken, yine bu araçların ihaleyle hurda olarak satıldığı bildirildi. Antalya genelinde yetkili olarak 3 otoparkın bulunduğunu ifade eden Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, kent merkezinde yaklaşık 5 bine yakın otomobil, 4 bine yakın da motosikletin yedieminlerde bulunduğunu söyledi.
​Sayıştay’dan Belediyeler için Yeni Karar! Bu Giderler Artık Memurun Cebinden Çıkacak
​Sayıştay’dan Belediyeler için Yeni Karar! Bu Giderler Artık Memurun Cebinden Çıkacak
​Eğitim Kitabına Mahmut Tuncer Fotoğrafı Basıldı!
​Eğitim Kitabına Mahmut Tuncer Fotoğrafı Basıldı!
​Husumetli Komşularını Barıştırmak İçin Gitmişlerdi! Bu Fotoğraftakilerin Hepsi Aynı Kavgada Öldü
​Husumetli Komşularını Barıştırmak İçin Gitmişlerdi! Bu Fotoğraftakilerin Hepsi Aynı Kavgada Öldü
Müslümanlığa Sığınmak Yeni Moda Oldu! Tam 430 Bin Adet Piyasaya Sürdüler!
Müslümanlığa Sığınmak Yeni Moda Oldu! Tam 430 Bin Adet Piyasaya Sürdüler!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:38
Güneş
06:01
Öğle
12:27
İkindi
15:55
Akşam
18:41
Yatsı
19:57
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿