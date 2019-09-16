Müslümanlığa Sığınmak Yeni Moda Oldu! Tam 430 Bin Adet Piyasaya Sürdüler!

430 Bin adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

-​Uyuşturucu Hapları Piyasaya Sürdüler! Savunmaları Camiden Aldılar Bizi OlduBursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz aylarda Bursa, Samsun, Erzurum, Karaman, Eskişehir, İstanbul ve Balıkesir'de yaptıkları operasyonla 430 bin adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirdi. Şimdiye kadar Türkiye'de ele geçirilen en yüksek miktar olan hapların nereden ve kimler tarafından piyasaya sürüldüğünün peşini bırakmayan Bursa narkotik polisi, konuyla ilgili Bursa, Van, Adana, İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu hapları piyasaya sürdükleri tespit edilen ve aralarında iş adamlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 18’i adliyeye sevk edilirken 2 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen uyuşturucu tacirleri kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına “Bizim bir suçumuz yok, masumuz bizi camiden aldılar” dedi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.Editör: Bahar Yüksel