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Bu haber 16 Eylül 2019 10:44:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

​Şanlıurfa’da Kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

-​Şanlıurfa’da Kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı


 

Motosiklet Sürücüsü ve Artçısı Yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesinin Yazgüneşi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 F 0824 plakalı kamyonet, Suriyeli Muhammed El Sende'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile artçısı Hüseyin El Yunus yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Editör: Bahar Yüksel 
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