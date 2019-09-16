-​Şanlıurfa’da Kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet Sürücüsü ve Artçısı Yaralandı

-​Şanlıurfa’da Kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıEdinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesinin Yazgüneşi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 F 0824 plakalı kamyonet, Suriyeli Muhammed El Sende'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile artçısı Hüseyin El Yunus yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Bahar Yüksel