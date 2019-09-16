Operasyonlar Devam Ediyor

- İçişleri Bakanlığından Açıklama: Öldürüldü!Tunceli’de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen İç güvenlik operasyonlarında 1 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada;“İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.Editör: Bahar Yüksel