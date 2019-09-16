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Bu haber 16 Eylül 2019 09:00:22 Tarihinde eklenmiştir.

​İçişleri Bakanlığından Açıklama: Öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, iç güvenlik operasyonları kapsamında 1 teröristin öldürüldüğünü belirtti.

​İçişleri Bakanlığından Açıklama: Öldürüldü!

- İçişleri Bakanlığından Açıklama: Öldürüldü!


 

Operasyonlar Devam Ediyor

Tunceli’de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen İç güvenlik operasyonlarında 1 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada;

“İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.
 


 
Editör: Bahar Yüksel
 
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Asayiş
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