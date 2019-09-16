​Şanlıurfa’da Kaçak Avcılara Geçit Verilmedi

Şanlıurfa’da Kaçak Avcılara Ceza

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Av Koruma ve Kontrol faaliyetleri kapsamında gece ve gündüz olmak üzere yaptığı kontrollerde kaçak av yapan avcılara cezai işlem uyguladı.Yasak av faaliyetlerinde bulunan kişilerin kullandığı 2 adet ses cihazı, 1 adet takozsuz tüfek ve yakalama ağlarına el konuldu.“Gündüz ve gece olarak icra edilen Av Koruma ve Kontrol faaliyetlerinde 2 adet ses cihazı, 1 adet takozsuz tüfek ve yakalama ağlarına el konulmuş olup yasak av faaliyetlerinde bulunan ilgililer hakkında idari işlemlere başlanmıştır.”Editör: Bahar Yüksel