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Bu haber 16 Eylül 2019 12:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

4. Kez Kansere Yakalanan Neslican Tay, Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor

​ 19 yaşında kanserle tanışan ve bu yolda bacağını kaybeden, sosyal medyadan tanıdığımız Neslican Tay 4. Kez kansere yakalanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

4. Kez Kansere Yakalanan Neslican Tay, Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor

Üniversite sınavına girmeye 2 hafta kala kansere yakalandığını öğrenen Neslican Tay’ın 2 yıldır verdiği savaş yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. İlk kansere yakalandığında 19 yaşında olan ve üniversite sınavına hazırlanan Neslican Tay bu süreç içerisinde 4. Kez kansere yakalandı. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Neslican Tay’ın yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı vermediğini kaldırıldığı bir özel hastaneden yapılan açıklama ile öğrenildi. 



 

Ne Kadar Güçlü Olduğunu Bizlere Gösterecek

Birçok ünlü ismin de destek mesajları yağdırdığı Tay, ilk kanser savaşında bacağını kaybederek yaşama tutunmaya çalıştı. Bu süreç içerisinde yaydığı pozitif enerji ile yaşamına tek bacağı ile devam eden Neslican Tay için acil kan çağrısında bulunuldu. Sevenleri ve takipçileri tarafından hastane kan bağışında bulunanlar arasında yoğunluk yaşandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan açıklamada; "#neslicantay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek" ifadelerine yer verildi.














Editör: Bahar Yüksel
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Sağlık
4. Kez Kansere Yakalanan Neslican Tay, Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
4. Kez Kansere Yakalanan Neslican Tay, Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
​ 19 yaşında kanserle tanışan ve bu yolda bacağını kaybeden, sosyal medyadan tanıdığımız Neslican Tay 4. Kez kansere yakalanarak yoğun bakıma kaldırıldı.
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4. Kez Kansere Yakalanan Neslican Tay, Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
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