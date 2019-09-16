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Bu haber 16 Eylül 2019 07:59:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Astsubay, Yolda Gördüğü 3 Kişiyi Öldürdü! Mahalleli Evini Ateşe Verdi

Sokakta gördüğü 1 kişiyi çocuklarının gözü önünde, kahvehanede ise iki kişiyi öldüren ve tutuklanan katil zanlısının 3 katlı evini yaktılar.

​Astsubay, Yolda Gördüğü 3 Kişiyi Öldürdü! Mahalleli Evini Ateşe Verdi

Edinilen bilgiye göre, Adana’nın Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde 22 Ağustos günü meydana gelen olayda, Hayati Özkaya, kızını arkasına, 5 yaşındaki oğlu Osman'ı kucağına alarak elektrikli bisikletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Gözyaşlarına boğulan küçük çocuk babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti.


 

Mermi Bitince Olay Yerinden Ayrıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, yaptığı çalışmada cinayetleri ordudan psikolojisi bozuk olduğu için atılan Astsubay Güçlü Doğan T.'nin işlediğini belirledi. Polis, zanlının mermisi bitince olay yerinden ayrılıp otomobille gittiğini belirleyince, aracın gittiği yöne doğru çalışma başlattı. Polis otomobilin gittiği yeri takip ettiğinde ikinci olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir evin önünde park halinde olduğunu fark etti. Polis hemen evin etrafını sarıp eve girmek için hazırlık yaptı. Bu sırada katil zanlısı T. omzunda pompalı tüfek ve çanta ile dışarı çıktı. Cinayet dedektifleri zanlıya durmasını istedi yalnız zanlı belinden tabancasını çıkartıp polisin kafasına dayadı. Polis de buna tepkisiz kalmayıp silahını katil zanlısının kafasına dayadı. Zanlı etrafını polislerin sardığını ve çok sayıda polisin kendisine silah doğrulttuğunu görünce silahını bırakıp teslim oldu. Güçlü Doğan T. daha sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


 

"Öldürdüğü iki şahıs kapı komşusuydu"

Zanlı öldürdüğü Hayati Özakaya ve kahvehaneci Okan Develi ile aynı sokakta oturuyordu. Dün gece de kimliği belirlenemeyen şahıslar zanlının Köprülü Mahallesindeki 3 katlı evine gelerek ateşe verdi. Yangını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak 3 katlı evin 2. ve 3. katı tamamen kullanılamaz hale geldi. İçindeki bütün eşyalar küle döndü. Polis evi yakan şahısları bulmak için çalışma başlattı.


 

"Babasını öldüren zanlının evinin yanmasını izledi"

Babası öldürüldüğünde kucağında olan ve onu o halde gören kendisi de şans eseri kurtulan 5 yaşındaki Osman Özkaya'da katil zanlısının evinin hemen karşısında olduğu için olayı duyunca uyanıp balkona çıktı. Özkaya babasını öldüren zanlının evinin yanmasını ve söndürülme çalışmasını balkonundan böyle izledi.




Editör: Bahar Yüksel
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