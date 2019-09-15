Türkiye Sınırında Bombalı Saldırı: 12 Sivil Hayatını Kaybetti 

Türkiye Sınırında Bombalı Saldırı: 12 Sivil Hayatını KaybettiSuriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti.Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Edinilen bilgiye göre, terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil de yaralandı. Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor.Editör: Ahmet Şen