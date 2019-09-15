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Bu haber 15 Eylül 2019 20:38:19 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye Sınırında Bombalı Saldırı: 12 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti.

Türkiye Sınırında Bombalı Saldırı: 12 Sivil Hayatını Kaybetti

Türkiye Sınırında Bombalı Saldırı: 12 Sivil Hayatını Kaybetti 



Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Edinilen bilgiye göre, terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil de yaralandı. Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor.



Editör: Ahmet Şen


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