Ticaret Bakanı Pekcan, Volkswagen'in Fabrika Kuracağı İli Açıkladı

Manisa'da Yapılacak, Yöresi Bile Belli Ancak O Konu Bakanımız Varank'ın Çalışma Alanı Tabi

Ticaret Bakanı Pekcan, Volkswagen'in Fabrika Kuracağı İli AçıkladıTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de kurması beklenen fabrikayla ilgili, 'Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli' açıklamasında bulundu.Ticaret Bakanı Pekcan, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.Pekcan, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımla ilgili şunları söyledi:"Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye için olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabi."Alman Ticaret Bakanlığı'ndan bu yatırım için Türkiye lehine kararın alındığı bilgisini aldığını söyleyen Pekcan, kararın resmi açıklanmasını heyecanla beklediğini dile getirdi.Editör: Ahmet Şen