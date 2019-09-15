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Bu haber 15 Eylül 2019 20:40:00 Tarihinde eklenmiştir.

Ticaret Bakanı Pekcan, Volkswagen'in Fabrika Kuracağı İli Açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de kurması beklenen fabrikayla ilgili, 'Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli' açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan, Volkswagen'in Fabrika Kuracağı İli Açıkladı

Ticaret Bakanı Pekcan, Volkswagen'in Fabrika Kuracağı İli Açıkladı




Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de kurması beklenen fabrikayla ilgili, 'Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli' açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Pekcan, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Pekcan, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımla ilgili şunları söyledi:



 

Manisa'da Yapılacak, Yöresi Bile Belli Ancak O Konu Bakanımız Varank'ın Çalışma Alanı Tabi 

"Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye için olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabi."

Alman Ticaret Bakanlığı'ndan bu yatırım için Türkiye lehine kararın alındığı bilgisini aldığını söyleyen Pekcan, kararın resmi açıklanmasını heyecanla beklediğini dile getirdi.



Editör: Ahmet Şen
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Ticaret Bakanı Pekcan, Volkswagen'in Fabrika Kuracağı İli Açıkladı
Ticaret Bakanı Pekcan, Volkswagen'in Fabrika Kuracağı İli Açıkladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de kurması beklenen fabrikayla ilgili, 'Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli' açıklamasında bulundu.
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