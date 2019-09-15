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Bu haber 15 Eylül 2019 19:40:00 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Selçuk / Türkiye'deki Bütün Öğrencilere Zekâ Taraması Yapacağız, Öğretmenler Sıfırdan Uğraşmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yetenek ve becerilerinin tespiti çalışmaları kapsamında 800 bin kadar öğrencinin zekâ taramasının yapıldığını belirterek, '2-3 yıl içerisinde bütün Türkiye’deki taramayı bitireceğiz' dedi.

Bakan Selçuk / Türkiye'deki Bütün Öğrencilere Zekâ Taraması Yapacağız, Öğretmenler Sıfırdan Uğraşmayacak

Bakan Selçuk / Türkiye'deki Bütün Öğrencilere Zekâ Taraması Yapacağız, Öğretmenler Sıfırdan Uğraşmayacak




Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yetenek ve becerilerinin tespiti çalışmaları kapsamında 800 bin kadar öğrencinin zekâ taramasının yapıldığını belirterek, '2-3 yıl içerisinde bütün Türkiye’deki taramayı bitireceğiz' dedi.



 

“e-rehberlik” Sistemi de Hayata Geçecek

Bugün başlayacak yeni eğitim öğretim yılında bir süredir çalışmaları devam eden “e-rehberlik” sistemi de hayata geçecek.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, çocukların her türlü ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi için e-rehberlik sisteminin kurulduğunu, pilot uygulamanın yapıldığını ve bu eğitim-öğretim yılında e-rehberlik çalışmasına başlanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bunun da lansmanı yapılacak ve ilk kez bu sene başlayacak” dedi.

E-rehberlik sistemi ile tüm çocukların her türlü sosyal, duygusal, bilişsel becerilerine ilişkin kayıtların ilkokul birinci sınıfta itibaren tutulacağını söyleyen Selçuk, sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

"ASİS dediğimiz yerli zekâ ölçeğiyle ve başka tarama testleriyle bunu yaptık ve önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bütün Türkiye’deki taramayı bitireceğiz. Bu anlamda sadece bizim bir zekâ taraması olarak değil ama rehber öğretmenlerimiz marifetiyle çocuklarımızın her türlü ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi için e-rehberlik sistemini kurduk, pilotu yapıldı, bu eğitim-öğretim yılında e-rehberlik çalışması başlayacak, bunun da lansmanı yapılacak ve ilk kez bu sene başlayacak.



 

'Bütün Çocuklarımıza Veriye Dayalı Rehberlik Yapabilme Fırsatımız Olacak'

Çocuk hangi okula, hangi şehre giderse gitsin, bu çocuğu tanımak için oradaki öğretmen kendisi yeniden, sıfırdan uğraşmayacak. E-rehberlik kaydına bakacak çocuğun, çocuğun becerileri, yatkınlıkları neymiş, ilgi alanı neymiş, hangi başarıları var, hangi ürünleri sergilemiş, bu çocukla ilgili sosyal, duygusal özellikler nelermiş, bunların hepsini orada görme imkanı olacak. Velilerin, öğretmenlerin de görme imkanı bulunuyor. Dolayısıyla bütün çocuklarımızı artık lise sona kadar bu şekilde bir izleme, değerlendirme, çocukları yönlendirmek için kanıta dayalı, veriye dayalı bir sistem üzerinden rehberlik yapabilme fırsatımız olacak."




Editör: Ahmet Şen
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Bakan Selçuk / Türkiye'deki Bütün Öğrencilere Zekâ Taraması Yapacağız, Öğretmenler Sıfırdan Uğraşmayacak
Bakan Selçuk / Türkiye'deki Bütün Öğrencilere Zekâ Taraması Yapacağız, Öğretmenler Sıfırdan Uğraşmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yetenek ve becerilerinin tespiti çalışmaları kapsamında 800 bin kadar öğrencinin zekâ taramasının yapıldığını belirterek, '2-3 yıl içerisinde bütün Türkiye’deki taramayı bitireceğiz' dedi.
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