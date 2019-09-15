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Bu haber 15 Eylül 2019 18:40:00 Tarihinde eklenmiştir.

Feyzioğlu: Devletin Kapısı Bizim Kapımızdır

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sadece avukatların birikmiş sorunlarına çözüm değil, Türkiye'nin önünü açacak bir yargı reformu strateji belgesini hazırladıklarını belirtti.

Feyzioğlu: Devletin Kapısı Bizim Kapımızdır

Feyzioğlu: Devletin Kapısı Bizim Kapımızdır






Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sadece avukatların birikmiş sorunlarına çözüm değil, Türkiye'nin önünü açacak bir yargı reformu strateji belgesini hazırladıklarını belirtti.





 

Türkiye Barolar Birliği Olarak Biz Tüm Barolarımızı Sardık Sarmaladık, Kucakladık 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sadece avukatların birikmiş sorunlarına çözüm değil, Türkiye'nin önünü açacak bir yargı reformu strateji belgesini hazırladıklarını belirterek, "Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa talepleriniz dinlenmezse elbette söyleyecek başka sözümüz olur. Ama devletin kapısı bizim kapımızdır" diye konuştu.

Ardahan'da yeni kurulan baro için avukatlar olağan genel kurula gitti. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen avukat Osman Nuri Yıldız ile Avukat Murat Yolcu başkanlık için aday oldu.
Ardahan Barosu'nun ilk genel kuruluna Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adalet Komisyonu Başkanı Barış Durgun, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, komşu illerin Baro başkanları ve avukatlar katıldı.
Genel kurulda konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği olarak biz tüm barolarımızı sardık sarmaladık, kucakladık. Türkiye Barolar Birliği’nin sosyal yardım fonunda haftada avukatlarımız için harcadığımız yardım miktarı tam 1 milyon Türk Lirası'dır. Bir kuruş devletimizden kaynak almadan tamamen avukatlarımızın kendi ürettiği kaynaktır. Her kuruşu meslektaşlarımızın hizmetine ve emrine gitmektedir bu kaynağın. Sağlık yardımı yapıyoruz, meslektaşlarımız 160 hastanede, 6 yıldır 60'a yakın ilde yatarak bir imza atıp tedavilerini görmektedir. Bunu büyüklerimizin bize kazandırdığı pul sistemi ile yapmaktayız. Bizim katkımız puldan gelen paranın faizden faiz kazanması yerine meslektaşın cebine gitmesini sağlamak olmuştur. Şükür olsun alnımız açıktır, meslektaşlarımızın hizmetine tüm kaynaklarımız sunulmuştur" ifadesini kullandı.



 

'Devletin Kapısı Bizim Kapımızdır'

Baroların günlük siyasete alet edilmemesini isteyen Feyzioğlu, konuşmasında yargı reformuna da yer verdi. Sadece avukatların birikmiş sorunlarına çözüm değil, Türkiye’nin önünü açacak bir yargı reformu strateji belgesini Adalet Bakanlığı’nın çatısı altında hazırladıklarını hatırlatan Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Son 25 yılı bilerek ve aktif gelişmelerin içinde gerek öğretim üyesi gerek fakülte dekanı, gerek baro başkanı, gerek birlik başkanı olarak aktif her gelişmenin içinde bulunan bir meslektaşınız sıfatı ile konuşuyorum. Bu kadar çoğulcu katılımcı anlayışla hazırlanan bir başka reform ben yaşamadım. Bundan sonra mesele hayata geçirme meselesidir. Hayata geçmez derseniz geçmemesine katkıda bulunursunuz. En yüksek irade tarafından ifade edilen milletin önünde söz verilen, taahhüt edilen bir belgenin hayata geçirilmesi için çaba harcarsanız ve her vesile ile bu taahhüdü hatırlatırsanız ve takip ederseniz bunun hayata geçmesini ve meslektaşınıza ve vatandaşa faydalı hale gelmesini hukuk devletinin gökyüzündeki parlak bir yıldız olmaktan çıkıp vatandaşın elindeki bir nimet olmasını sağlayabilirsiniz."

Artık niyet okumak yerine hizmete odaklanmak gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, "Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa, talepleriniz dinlenmezse elbette söyleyecek başka sözümüz olur. Ama devletin kapısı bizim kapımızdır, vatandaşın kapısıdır ve biz de devletin bir parçasıyız. Herkes şu anda bu millete hizmet etmek için farklı görüşte de olsa seferber olduysa artık niyet okumak yerine hizmete odaklanmak gerekir" dedi.




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Feyzioğlu: Devletin Kapısı Bizim Kapımızdır
Feyzioğlu: Devletin Kapısı Bizim Kapımızdır
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sadece avukatların birikmiş sorunlarına çözüm değil, Türkiye'nin önünü açacak bir yargı reformu strateji belgesini hazırladıklarını belirtti.
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