Şanlıurfa Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş Büyük Bir Kalabalıkla Şehitlere Saygı, Teröre Lanet Yürüyüşü'ndeydi

Şanlıurfa Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş; dün Şanlıurfa’da gerçekleştirilen “Şehitlere Saygı, Teröre Lanet Yürüyüşü”ne dernek yönetimi ve birçok esnaf kadrosuyla katılarak büyük bir destek sağlamıştı.Son dönemlerde dünyada ve coğrafyamızda yaşanan terör eylemlerinin huzur kaçırıcı ve tasvip edilemez olduğunu belirten başkan Karadaş: “Terör kimden gelirse gelsin; neye hizmet ederse etsin terördür. Terörizmin ideolojisi, dini, dili, mezhebi, ırkı, sosyal ve siyasal hiçbir mazereti yoktur. Kutsal Kitab’ımız Kura’an-ı Kerim’de: “Onlara; yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiğinde; biz ancak ıslah edicileriz derler” buyuruyor yüce mevlamız. Bugün hedefi ve mazereti ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin ve nerde yapılıyorsa yapılsın içinde yaşadığımız gezegende huzuru bozan ve yaşamı tehdit eden, barışı rafa kaldıran ve insan olgusuna adeta saygısı olmayan bu vicdan ve duygu mahrumu çevreler yıllardır emellerine bu metod ve yöntemlerle ulaşamadıkları gibi bundan sonra da ulaşamayacaklardır. Çocuk – yaşlı, sivil – resmi; kadın – erkek ayırımı yapmadan yeryüzünde bozgunculuk çıkaran bu güruhun ruhunda zerre kadar insanlık ruhu kalmamış; çeşitli pusular kurarak ve puslu havalarda fırsat kollayarak önüne gelen; gözünü kestirdiği herkesi katletmekten hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir.Terörizm; her hamlede milli birlik ve beraberliğimizi toplumsal özgüvenimizi hedef almakta ancak her seferinde aziz halkımızın refleks ve barikatlarına çarpmakta ve geri püskürtülmekteler. Gevşememizi, güven ve metanetimizi, cesaret ve maneviyatımızı kaybetmemizi beklerlerken her seferinde her kesimden ve herkesten lanetlenmekten, kınanmaktan da utanmıyorlar. Zira haya damarları aktif olsaydı; kin yerine onur ve asalet dolaşsaydı yapmış oldukları amellerden pişman olup başta Allah’tan tevbe, sonra da aziz milletimizden özür dilemiş olurlardı. Adem’in iki oğlundan Kabil’in cinayet bayrağını her dönemde ve devirde dalgalandıran bu yaratıklar tarih boyunca da varlıklarını çeşitli biçimde sürdürmüş ve zamanına göre çeşitli tabela ve isimlerle bugüne kadar taşımışlardır. Dolayısıyla bir türlü huzur yüzü görmemiş coğrafyamızda iç ve dış mihraklar yer altı ve yerüstü zenginliklerimizi elimizden alıp bizi kendi yurdumuzda köleleştirmek için bu çevrelere ihale usülü ile görevler vermektedirler. Emperyalizm’in bu direk veya dolaylı taşeronları kargaşa çıkarmak, suyu bulandırmak ve her türlü huzursuzluğu çıkararak direncimizi kırmak ve bizi ruhen teslim ve bitkin düşürmeyi hedeflemektedirler. Hesaba katmadıkları tek şey aziz milletimizin damarlarında dolaşan asil kandır. Canını siper ederek geride bıraktığımız 15 Temmuz’da tüm dünya şahit oldu ki Türk Milleti’ni yenmek her seferinde imkansızdır. Dün de imkansızdı başaramadılar; bugün de başaramıyorlar ve asla da başaramayacaklardır.” dedi.Başkan Karadaş sözlerine şöyle devam etti: "Şanlıurfa’da dün gerçekleşen yürüyüş iç ve dış hainlere karşı psikolojik bir hamle idi. Yılmayacağız; yorulmayacağız ve korkmayacağız. Şanlıurfalı’ların tek yürek ve tek bilek tekbir sesleriyle sokakları doldurduğu; göğü titrettiği o yürüyüş halkımızın her zaman; şartlar ne olursa olsun Vatan Mevzisi’nde göreve hazır olduklarnın bir tekrarıydı.Bu minvalde bu tür organizasyonları düzenleyen, emek veren başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Valisi sayın Abdullah Erinn ‘e teşekkür ederiz. Şehitler ölmez,vatan bölünmez diyoruz."Editör: Ahmet Şen